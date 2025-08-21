IR A
Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

La guionista salió al cruce de las versiones de un nuevo romance, tras confirmarse la separación del cantante con la actriz Eugenia Kolodziej.

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

La actriz Malena Pichot rechazó los comentarios en las redes sociales sobre la supuesta relación entre el músico Fíto Páez y la periodista Julia Mengolini.

La conductora cruzó a los que aseguran que los famosos volvieron a estar juntos, luego de que se confirmara la separación del rosarino con la actriz Eugenia Kolodziej, después de más de 10 años.

La guionista escribió en la red X: "Una sabe que en los medios todo es mentira, maldad y operaciones, pero igual no deja de sorprender. La falopa que están tirando ahora con mengolini y Fito es increíble", empezó.

Agregó: "Cuál es el objetivo? Quebrarla? Distraer de otra cosa? Qué mierda pasa? Qué mierda les pasa con Mengolini? Tanto les importa? Tanto le temen? Tan importante es. Se ve que sí".

Mengolini, amiga de Pichot, y el compositor comenzaron una relación amorosa en 2012. Ella le hizo una entrevista para el diario Miradas del Sur y a partir de ahí se enamoraron, hasta que se distanciaron un año después.

