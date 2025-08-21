Salud pública en la mira: el 69% de los bonaerenses rechaza los recortes y privatizaciones que impulsa el Gobierno

El relevamiento fue realizado por el Centro de Estudios Nueva Argentina, en colaboración con la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Hubo un amplio apoyo al Hospital Garrahan.

El estudio resaltó un amplio apoyo a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan.

Según una investigación publicada recientemente, el 69% de los bonaerenses considera que el sistema de salud debe ser financiado por el Estado y garantizar cobertura pública , frente a un 24% que se inclina por un esquema privado y apenas un 7% que no tiene posición definida.

El relevamiento fue realizado por el Centro de Estudios Nueva Argentina , en colaboración con la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA , y reveló que la salud pública es un valor central y ampliamente compartido por la sociedad bonaerense.

En un contexto de recortes presupuestarios y propuestas de achicamiento estructural, el estudio muestra que dos de cada tres bonaerenses (68%) rechazan que la salud pública sea objeto de “motosierra permanente” , mientras que sólo el 26% lo respalda.

La socióloga y coautora del estudio, Melina Alcaraz , destacó que “siete de cada diez bonaerenses dicen que la salud debe seguir siendo pública” y que este resultado “reafirma que la salud pública continúa siendo un valor central de identidad de los argentinos”.

Además, Alcaraz señaló que “el 68% de los encuestados rechaza la motosierra en salud pública” y advirtió que, “por el contrario de la discusión dentro de la batalla cultural, la gran mayoría de las personas que escuchamos en los grupos focales señalaron la necesidad de mayor inversión pública en salud”. También sostuvo que “el año pasado el gobierno de Milei eligió como blanco de su batalla cultural a las universidades, y este año trasladó el ataque a la salud pública con foco en el Hospital Garrahan y en IOMA”.

Sobre la obra social bonaerense, Alcaraz explicó que “el 70% de los entrevistados se opone a la privatización del IOMA” y que “sólo el 13% calificó de mala la atención recibida, mientras que casi el 60% destacó su buen o muy buen funcionamiento, mencionando incluso el acceso gratuito a tratamientos y cirugías de alto costo”.

La investigación

La investigación fue realizada a partir de más de 800 encuestas y cinco grupos focales, también refleja una fuerte alarma social ante un eventual escenario de privatización: el 50% teme un deterioro en la cantidad o calidad de médicos prestadores y un 22% advierte posibles retrocesos en la formación profesional.

Además, el estudio resalta el amplio apoyo social a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan: el 73% de los encuestados los considera justos, con respaldo transversal en todas las franjas etarias y un pico del 83% entre los mayores de 60 años.

A modo de conclusión, los investigadores subrayaron que “la salud pública es una prioridad social básica e irrenunciable para la mayoría de los bonaerenses, y debe estar protegida de recortes y preservada como un derecho colectivo que garantiza dignidad y equidad”.

Principales datos destacados

69% : Salud financiada y garantizada por el Estado.

: Salud financiada y garantizada por el Estado. 68% : Rechazo a recortes estructurales.

: Rechazo a recortes estructurales. 73% : Apoyo al personal del Garrahan.

: Apoyo al personal del Garrahan. 83% : Mayores de 60 años respaldan el sistema público.

: Mayores de 60 años respaldan el sistema público. 70% : Rechazo a la privatización del IOMA.

: Rechazo a la privatización del IOMA. 50%: Temor a que la privatización reduzca cantidad y calidad de médicos.

Ataques del Gobierno al IOMA: qué dijeron los bonaerenses

Según datos relevados por el estudio los recientes ataques al IOMA originados desde La Libertad Avanza no tienen, en principio, un correlato en la percepción de os usuarios de la obra social. Del total de los afiliados encuestados sólo el 13 por ciento calificó de mala la atención y casi 60 por ciento señaló que era buena o muy buena.

En los grupos focales los investigadores observaron que varios de los usuarios pudieron tener acceso a tratamientos o cirugías de alto costo de forma gratuita. El informe recoge el testimonio de un docente que relató haber recibido una prótesis de cadera valuada en 10.000 dólares sin pagar un centavo”.

Respecto a si la obra social IOMA que tiene más de dos millones afiliados debe ser privatizada 7 de cada 10 entrevistados respondieron que debe mantenerse en manos del estado provincial. Estos datos están en sintonía con la información recogida en el resto del trabajo de campo.