21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Salud pública en la mira: el 69% de los bonaerenses rechaza los recortes y privatizaciones que impulsa el Gobierno

El relevamiento fue realizado por el Centro de Estudios Nueva Argentina, en colaboración con la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Hubo un amplio apoyo al Hospital Garrahan.

Por
El estudio resaltó un amplio apoyo a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan.

El estudio resaltó un amplio apoyo a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan.

Redes Sociales

Según una investigación publicada recientemente, el 69% de los bonaerenses considera que el sistema de salud debe ser financiado por el Estado y garantizar cobertura pública, frente a un 24% que se inclina por un esquema privado y apenas un 7% que no tiene posición definida.

Te puede interesar:

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

El relevamiento fue realizado por el Centro de Estudios Nueva Argentina, en colaboración con la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y reveló que la salud pública es un valor central y ampliamente compartido por la sociedad bonaerense.

En un contexto de recortes presupuestarios y propuestas de achicamiento estructural, el estudio muestra que dos de cada tres bonaerenses (68%) rechazan que la salud pública sea objeto de “motosierra permanente”, mientras que sólo el 26% lo respalda.

La socióloga y coautora del estudio, Melina Alcaraz, destacó que “siete de cada diez bonaerenses dicen que la salud debe seguir siendo pública” y que este resultado “reafirma que la salud pública continúa siendo un valor central de identidad de los argentinos”.

Además, Alcaraz señaló que “el 68% de los encuestados rechaza la motosierra en salud pública” y advirtió que, “por el contrario de la discusión dentro de la batalla cultural, la gran mayoría de las personas que escuchamos en los grupos focales señalaron la necesidad de mayor inversión pública en salud”. También sostuvo que “el año pasado el gobierno de Milei eligió como blanco de su batalla cultural a las universidades, y este año trasladó el ataque a la salud pública con foco en el Hospital Garrahan y en IOMA”.

Sobre la obra social bonaerense, Alcaraz explicó que “el 70% de los entrevistados se opone a la privatización del IOMA” y que “sólo el 13% calificó de mala la atención recibida, mientras que casi el 60% destacó su buen o muy buen funcionamiento, mencionando incluso el acceso gratuito a tratamientos y cirugías de alto costo”.

IOMA
Cómo pagar una factura de IOMA y preveer el monto del grupo familiar.

Cómo pagar una factura de IOMA y preveer el monto del grupo familiar.

La investigación

La investigación fue realizada a partir de más de 800 encuestas y cinco grupos focales, también refleja una fuerte alarma social ante un eventual escenario de privatización: el 50% teme un deterioro en la cantidad o calidad de médicos prestadores y un 22% advierte posibles retrocesos en la formación profesional.

Además, el estudio resalta el amplio apoyo social a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan: el 73% de los encuestados los considera justos, con respaldo transversal en todas las franjas etarias y un pico del 83% entre los mayores de 60 años.

A modo de conclusión, los investigadores subrayaron que “la salud pública es una prioridad social básica e irrenunciable para la mayoría de los bonaerenses, y debe estar protegida de recortes y preservada como un derecho colectivo que garantiza dignidad y equidad”.

Principales datos destacados

  • 69%: Salud financiada y garantizada por el Estado.
  • 68%: Rechazo a recortes estructurales.
  • 73%: Apoyo al personal del Garrahan.
  • 83%: Mayores de 60 años respaldan el sistema público.
  • 70%: Rechazo a la privatización del IOMA.
  • 50%: Temor a que la privatización reduzca cantidad y calidad de médicos.

Ataques del Gobierno al IOMA: qué dijeron los bonaerenses

Según datos relevados por el estudio los recientes ataques al IOMA originados desde La Libertad Avanza no tienen, en principio, un correlato en la percepción de os usuarios de la obra social. Del total de los afiliados encuestados sólo el 13 por ciento calificó de mala la atención y casi 60 por ciento señaló que era buena o muy buena.

En los grupos focales los investigadores observaron que varios de los usuarios pudieron tener acceso a tratamientos o cirugías de alto costo de forma gratuita. El informe recoge el testimonio de un docente que relató haber recibido una prótesis de cadera valuada en 10.000 dólares sin pagar un centavo”.

Respecto a si la obra social IOMA que tiene más de dos millones afiliados debe ser privatizada 7 de cada 10 entrevistados respondieron que debe mantenerse en manos del estado provincial. Estos datos están en sintonía con la información recogida en el resto del trabajo de campo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Los docentes advierten sobre el impacto negativo del alcohol en los estudios.

Adolescentes y alcohol: los docentes quieren trabajar la prevención en el aula, pero advierten que les faltan herramientas

La nutricionista advirtió sobre algunos alimentos que se promocionan como saludables.

Soy nutricionista y estos son los 5 alimentos ultraprocesados que parecen sanos pero no lo son

Lavar el arroz puede ahorrarte varias complicaciones de salud.

Atención: por qué hay que lavar el arroz antes de hacerlo, según expertos

El momento de la detención de Ariel Fernando García Furfaro.

Fentanilo mortal: detuvieron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Rating Cero

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix.
play

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix: qué película sigue escalando en las tendencias

Llegó a Netflix ¿Qué pasó ayer? Parte II y está siendo todo un éxito en la popular plataforma de streaming.
play

La Parte II de Qué pasó ayer es furor en Netflix: cómo sigue la historia del grupo de amigos

últimas noticias

María Eugenia Vidal y el reflejo del malestar de una parte del PRO

María Eugenia Vidal y el reflejo del malestar de una parte del PRO

Hace 14 minutos
Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Hace 22 minutos
El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

Hace 25 minutos
Raphaël Graven era el nombre verdadero del streamer francés.

Un streamer que se sometía a torturas y humillaciones murió durante una transmisión en vivo

Hace 34 minutos
La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Hace 36 minutos