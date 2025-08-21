Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios Diego Spagnuolo fue removido de su cargo "de manera preventiva", tras el escándalo de presunta corrupción revelado en C5N. El Ministerio de Salud intervendrá el organismo. Por







En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en las grabaciones.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/voceria_ar/status/1958365807492136974?s=46&t=kq3mRR6ZcQsg-eU4Y7sbAQ&partner=&hide_thread=false Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025 Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Nuevo interventor: El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.

Anuncio inminente: Se informará "en las próximas horas" el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor.

Objetivo declarado: El fin de la intervención, según el comunicado oficial, es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".