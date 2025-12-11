11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Reforma laboral 2025: qué dice el proyecto del Gobierno sobre el cobro de horas extras y el "banco de horas"

Esta mañana se hizo público el documento que establece los nuevos lineamientos para la relación laboral. La iniciativa, que será enviada al Congreso, contempla negociaciones en este sentido entre las empresas y los sindicatos, entre otros puntos principales.

Por
El Gobierno publicó el proyecto de la reforma laboral.

El Gobierno publicó el proyecto de la reforma laboral.

El Gobierno dio a conocer el proyecto definitivo de la reforma laboral 2025 que será enviado al Congreso de la Nación en las próximas horas. Entre distintas propuestas se encuentra el "banco de horas" y cómo se dará el cobro de las horas extras.

La reforma laboral impacta de lleno sobre los trabajadores. 
Te puede interesar:

Punto por punto, qué dice la reforma laboral que el Gobierno envía al Congreso

El Proyecto de Ley de Modernización Laboral introduce modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 en lo referente a la duración y compensación del tiempo de trabajo, estableciendo un marco formal para el régimen de compensación de horas extraordinarias, comúnmente conocido como "banco de horas".

El texto del proyecto permite que el empleador y el trabajador acuerden voluntariamente un régimen de compensación para las horas extraordinarias de trabajo. Dicho acuerdo debe formalizarse por escrito, detallando el carácter voluntario de la prestación de horas extras y sus límites.

Trabajadores gastronómicos
El m&iacute;nimo de descanso ser&aacute; de 35 horas entre jornada y jornada.

El mínimo de descanso será de 35 horas entre jornada y jornada.

Cómo será la implementación del Banco de Horas

Específicamente, para la gestión del tiempo, se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas o francos compensatorios. El nuevo sistema exige que se especifique el modo de funcionamiento y se establezca un método fehaciente de control que permita tanto al trabajador como al empleador registrar las horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles para el goce por parte del empleado.

Además de ser pactado de manera individual, este régimen de compensación también podrá ser acordado por el empleador con la representación sindical en la empresa.

A pesar de la flexibilización, el proyecto subraya que cualquier régimen de compensación acordado debe respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, el beneficio y el interés del trabajador.

En el contexto de la jornada reducida, se establece que el banco de horas podrá utilizarse para compensar la mayor jornada de un día con la menor de otro, siempre y cuando no se exceda el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable.

Los descansos mínimos que deben ser respetados son: doce (12) horas entre jornada y jornada y un descanso semanal de treinta y cinco (35) horas.

En cuanto a los trabajadores con contrato a tiempo parcial, la normativa les permite realizar voluntariamente horas suplementarias respecto a la jornada reducida pactada, pero aclara que no podrán realizar horas extraordinarias en exceso de la jornada legal, salvo una excepción prevista en el artículo 89 de la ley.

Reforma laboral- ley completa 2025

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei sería el primer presidente argentino en visitar Gran Bretaña desde 1998. 

Milei planea viajar a Reino Unido para levantar una prohibición en la compra de armas

play

Milei ya regresó de Oslo y firmó la reforma laboral que se enviará al Congreso

El detenido tiene 21 años y vive en La Matanza.

Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

Javier Milei.

Tras su fallido paso por Noruega, Milei viaja a Córdoba en el "Tour de la Gratitud"

Alberto Baños.

El Gobierno oficializó la salida del subsecretario de DDHH y a su sucesor, Joaquín Ignacio Mogaburu

Caputo había anticipado que iba a colocar alrededor de u$S1.000 millones.

Regreso al mercado internacional: el Gobierno logró tomar u$s1.000 millones con un bono en dólares a una tasa de 9,3%

Rating Cero

Evelyn Botto y Federico Bal, de novios.

Evelyn Botto reveló nuevos detalles de su romance con Fede Bal: "Es nuestro primer..."

Kun Agüero  y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.

Bomba: el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti tras serle infiel con una famosa

Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.
play

La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

últimas noticias

Una historia de amor, trabajo y mucha cocina.

El rincón peruano que conquistó Colegiales

Hace 11 minutos
En cada edición convoca a 25 mil personas.

La Feria MIGRA despide el año con un fin de semana entero a puro arte impreso

Hace 20 minutos
Un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional.

El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

Hace 20 minutos
Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Hace 24 minutos
Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

Hace 30 minutos