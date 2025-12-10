Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

Tiene 21 años y vive en González Catán. Había realizado una serie de posteos amenazantes en redes sociales. La Policía Federal allanó su domicilio y lo detuvo.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un joven en González Catán , en el partido de La Matanza, acusado de haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei a través de una red social. La investigación se inició en septiembre a raíz de un mensaje detectado por la División Seguridad Presidencial.

El mensaje intimidatorio, publicado por un usuario identificado como “Martiancorp” , decía: "El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda" .

Tras la detección, la División Delitos Constitucionales de la PFA, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad, comenzó las tareas de identificación. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini .

Mediante análisis de datos y rastreo de señales de IP de los dispositivos, las fuerzas de seguridad lograron determinar que el presunto autor de la amenaza era un joven argentino de 21 años , domiciliado en la calle Velazco de González Catán, en la provincia de Buenos Aires.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón, encabezado por el juez Martín Alejandro Ramos , ordenó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, el personal policial detuvo al sospechoso y secuestró una CPU, un router y un teléfono celular, entre otros elementos de interés para la causa.

Este caso se suma a una serie de detenciones registradas en los últimos meses por amenazas directas contra el Jefe de Estado. En mayo pasado, otro hombre fue arrestado en Sarandí (Avellaneda) por un mensaje intimidatorio que lo calificaba de "sionista, negacionista, célibe involuntario" y que iba acompañado de una figura empuñando un arma.

A mediados de junio, un militante de 39 años fue arrestado en la autopista Ricchieri por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de lanzar la frase "lo vamos a matar a Milei" en vivo por televisión, en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Fuentes policiales indicaron que el acusado ya contaba con múltiples antecedentes penales.

Los antecedentes de amenazas públicas se extendieron durante el invierno. Hacia fines de junio, otro hombre fue arrestado en Berazategui por amenazas en redes sociales, y en julio, un jubilado e integrante de un gremio docente fue detenido en Resistencia, Chaco, por publicaciones que incitaban a "cazarlos y eliminarlos" y que mostraban fotos de Milei con la mira de un arma simulada.