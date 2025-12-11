11 de diciembre de 2025 Inicio
Javier Milei planea viajar a Reino Unido para levantar una prohibición en la compra de armas

En una entrevista a The Telegraph, aseguró que “no hay potencias mundiales sin poder militar” y anticipó que en la visita, prevista para abril y mayo del 2026, tiene pensado reunirse con el primer ministro Keir Starmer y representantes de la oposición.

Milei sería el primer presidente argentino en visitar Gran Bretaña desde 1998. 

Milei sería el primer presidente argentino en visitar Gran Bretaña desde 1998. 

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Reino Unido entre abril y mayo del 2026 para negociar el levantamiento de una prohibición en la compra de armas, fijada desde la guerra de Malvinas. En una entrevista con The Telegraph, aseguró que “no hay potencias mundiales sin poder militar” y anticipó que le gustaría reunirse con el primer ministro Keir Stramer.

El Gobierno publicó el proyecto de la reforma laboral.
También expresó su intención de encontrarse con dirigentes de la oposición, incluido Nigel Farage, a quien elogió por su “visión” sobre el Brexit. “Sería una visita de la que aprendería mucho”, sostuvo. En el caso de concretar la visita, Milei se convertirá en el primer presidente argentino en visitar Reino Unido desde 1998.

Pese a la información desde nación insular, la gira hasta el momento no fue confirmada por Casa Rosada, aunque la prensa británica ya la da por hecha.

milei-en-the-telegraph-PJBPJ4JURZFYTGGARJZ3453U24

La prohibición sobre la compra de armamento rige desde 1982, y alcanza equipos con componentes británicos o armas que puedan “mejorar” la capacidad militar del país. El embargo afecta desde aviones de combate hasta sistemas electrónicos.

“No hay potencias mundiales sin poder militar. No hay país que cuente en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, afirmó Milei, consigna la información de The Telegraph, al defender la necesidad de actualizar la defensa nacional.

La última visita de un presidente argentino a Reino Unido

Se trató de un viaje realizado por el entonces presidente Carlos Menem a finales de octubre de 1998 y su trascendencia diplomática pasó porque ser la primera vez que un mandatario argentino realizaba una visita desde la Guerra de Malvinas en 1982.

En el mismo , mantuvo un encuentro con la Reina Isabel II, en el Palacio de Buckingham; y con el primer ministro británico, Tony Blair, en el 10 de Downing Street, con quien firmó una declaración conjunta sobre cooperación en campos como misiones de paz de la ONU, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y protección del medio ambiente.

