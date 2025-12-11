11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Reforma laboral 2025: qué dice el proyecto sobre las vacaciones y qué modificaciones implementa

La legislación que impulsa Javier Milei modifica ciertos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: garantiza jornadas anuales pagas, simplifica el período para conceder el goce y propone un fraccionamiento en tramos para el pedido de días.

Por
El Gobierno espera tratar la reforma en sesiones extraordinarias.
El Gobierno espera tratar la reforma en sesiones extraordinarias.

Con la mira puesta en el 2026, y tras el contundente triunfo electoral, el Gobierno ya envió al Congreso para que se trate en las sesiones extraordinarias la reforma laboral. Impulsada por Javier Milei, el documento cuenta con 71 páginas y 197 artículos que modifican la Ley de Contrato de Trabajo en varios puntos. Y uno de ellos es el de las vacaciones, las cuales seguirán siendo pagas, pero que simplifica los regímenes de días.

La reforma laboral impacta de lleno sobre los trabajadores. 
Te puede interesar:

Punto por punto, qué dice la reforma laboral que el Gobierno envía al Congreso

El principal cambio que busca implementar la nueva norma es que el tiempo disponible para las licencias será entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque ambas partes podrán, de mutuo acuerdo, disponer del goce "fuera del referido período". Además, se aclara que se deberá ser notificar por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días.

En caso de requerir los días correspondientes en otro momento del año, deberá ser mediante "resolución fundada" y "cuando así lo justifiquen las características especiales de la actividad".

Por otro lado, el fraccionamiento de los períodos deberá ser, como mínimo, de siete días. También se obliga a los empleadores a que los trabajadores gocen al menos una vez cada tres años las vacaciones durante la temporada de verano.

Reforma laboral 2025: el texto completo del artículo sobre las vacaciones

ARTÍCULO 41.- Sustitúyese el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones por el siguiente:

ARTÍCULO 154.- El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes podrán de mutuo acuerdo disponer el goce de vacaciones fuera del referido período.

La fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a TREINTA (30) días, sin perjuicio de que las Convenciones Colectivas de Trabajo puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad.

La Autoridad de Aplicación podrá autorizar, mediante resolución fundada, la concesión de vacaciones en períodos distintos a los establecidos, cuando así lo justifiquen las características especiales de la actividad. Asimismo, el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a SIETE (7) días.

Cuando las vacaciones no se otorguen de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector, y se acuerden en forma individual o por grupos, el empleador deberá organizarlas de tal manera que cada trabajador goce de sus vacaciones, al menos UNA (1) vez cada TRES (3) años, durante la temporada de verano.

En caso de que las vacaciones se vean interrumpidas por enfermedad del trabajador informada en tiempo y que le permita al empleador ejercer su derecho de control, éste deberá reincorporarse a su puesto al finalizar el período originalmente previsto para el goce de las vacaciones o, en caso de continuar imposibilitado de trabajar en los términos y bajo las condiciones previstas en el artículo 208 de esta ley, una vez concluido el respectivo lapso de suspensión. El saldo de días de vacaciones no gozados deberá ser reprogramado conforme a lo establecido en los párrafos precedentes.

Qué dice el PDF de la reforma laboral de Javier Milei

En sus 71 páginas y 197 artículos, el proyecto de ley establece las distintas modificaciones propuestas por el Gobierno en la Ley de Modernización Laboral. Tras la firma del Presidente, ingresará al Senado para iniciar el debate. En caso de obtener media sanción, se remitirá a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

Reforma laboral- ley completa 2025

Noticias relacionadas

Padre e hija están implicados en la causa por unos chats,

Causa Andis: citaron a indagatoria a la hija de Calvete, exfuncionaria de Economía de Milei

Milei sería el primer presidente argentino en visitar Gran Bretaña desde 1998. 

Milei planea viajar a Reino Unido para levantar una prohibición en la compra de armas

play

Milei ya regresó de Oslo y firmó la reforma laboral que se enviará al Congreso

El detenido tiene 21 años y vive en La Matanza.

Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

Javier Milei.

Tras su fallido paso por Noruega, Milei viaja a Córdoba en el "Tour de la Gratitud"

play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Rating Cero

Evelyn Botto y Federico Bal, de novios.

Evelyn Botto reveló nuevos detalles de su romance con Fede Bal: "Es nuestro primer..."

Kun Agüero  y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.

Bomba: el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti tras serle infiel con una famosa

Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.
play

La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

últimas noticias

Una historia de amor, trabajo y mucha cocina.

El rincón peruano que conquistó Colegiales

Hace 10 minutos
En cada edición convoca a 25 mil personas.

La Feria MIGRA despide el año con un fin de semana entero a puro arte impreso

Hace 19 minutos
Un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional.

El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

Hace 19 minutos
Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Hace 23 minutos
Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

Hace 29 minutos