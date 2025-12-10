Regreso al mercado internacional: el Gobierno logró tomar u$s1.000 millones con un bono en dólares a una tasa de 9,3%

La Secretaría de Finanzas comunicó el resultado de la licitación del primer bono en dólares de la era Milei, el Bonar 2029: logró que la tasa de retorno sea de un dígito y recibió ofertas por más de u$s1.400 millones.

El Ministerio de Economía informó el resultado de la primera licitación de un bono en dólares de la gestión de Javier Milei, el Bonar 2029N (an29): logró colocar u$s1.000 millones de un nuevo bono a 4 años, con cupón del 6,5%, en el regreso del país al mercado internacional luego de casi 8 años de ausencia.

En la exitosa licitación, donde se recibieron un total de ofertas por más de u$s1.400 millones, por parte de más de 2.500 inversores, se logró también una tasa anual de retorno de un dígito, a 9,26%, acoplándose a la curva de bonos en dólares del mercado.

" El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración , o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de 'fundamentals' económicos", anunció el ministerio de Economía.

Cabe destacar, que el resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero, cuando vencen u$s4.200 millones que corresponden a amortizaciones de capital de los bonos AL29 y AL30 , emitidos en la reestructuración de deuda de 2020. Estos derivan de obligaciones originales contraídas durante gestiones previas, incluyendo la de Luis Caputo como ministro de Finanzas (2017-2018).

La Secretaría de Finanzas colocó 1.000 millones del nuevo Bonar 2029 en USD marcando el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera. Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó…

De esta manera, el Gobierno superó un test clave para la estrategia de financiamiento de los próximos vencimientos, en especial en 2026, marca un nuevo paso en el proceso de normalización del mercado de deuda y en la reconstrucción del acceso al financiamiento internacional. Cabe aclarar, que la nueva deuda es bajo legislación argentina, ya que toda emisión de deuda pública bajo legislación y tribunales extranjeros requiere autorización del Congreso .

Qué es el Bonar 2029N, el bono con el que Argentina volvió a los mercados internacionales

Después de casi ocho años de ausencia, el país volvió a colocar deuda en moneda extranjera con el flamante Bonar 2029N (an29), la primera emisión de un bono en dólares de la administración Milei. El nuevo bono tendrá un cupón de 6,5%, con pagos semestrales el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, sujeto a la legislación argentina, es decir, que cualquier disputa se dirime en tribunales del país, lo que implica mayor discrecionalidad del Estado frente a los inversores.

Tiene una estructura bullet con vencimiento al 30 de noviembre de 2029, es decir que paga todo el capital junto al final, en un único vencimiento. Durante su vida solo paga intereses, sin amortizaciones parciales. El Gobierno buscaba ubicar el bono en un punto de la curva donde la pendiente ascendente permita rendimiento al vencimiento (YTM) por debajo del 10%, donde se encuentra la curva de bonos en dólares.

La emisión más reciente de deuda por parte de Argentina en el exterior ocurrió en enero de 2018, bajo la gestión de Luis Caputo como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Para los analistas, la emisión del Bonar 2029N envía una doble señal: por un lado, marca un retorno progresivo al endeudamiento en moneda extranjera; por otro, obliga al Gobierno a sostener un marco fiscal y financiero que permita honrar los compromisos futuros.

Javier Milei y Luis Caputo Argentina volvió al mercado de deuda con un bono en dólares.

Deuda en pesos: el Gobierno afronta vencimientos por $40 billones en una licitación clave

El Gobierno anunció el llamado de la última licitación del año, donde el Tesoro afronta vencimientos por $40 billones, de los cuales $13 billones pertenecen a manos privadas, en medio del regreso del país al mercado de capitales con un bono 2029 en dólares.

El Ministerio de Economía informó el menú de 10 instrumentos financieros que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar vencimientos con fuertes tenencias del sector público, con el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con participación mayoritaria.

En la penúltima licitación, el Gobierno logró renovar el 96% de los vencimientos ($13,99 billones) habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones, lo que demostró una fuerte demanda por parte del mercado.