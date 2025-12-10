Tras su fallido paso por Noruega, Javier Milei viaja a Córdoba en el "Tour de la Gratitud" El Presidente se suma por primera vez a los actos de agradecimiento a sus votantes por la victoria en las elecciones legislativas. Por + Seguir en







Javier Milei.

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Córdoba, gobernada por Martín Llaryora, en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, para volver a encontrarse con sus votantes tras las elecciones.

El evento tendrá lugar en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó en la capital provincial a las 18, según publicó Infobae. La visita sucede después del regreso de Milei de Oslo, Noruega, donde participó de la entrega del Premio Nobel de la Paz, suspendió su agenda y se quedó sin foto con la referente de la oposición en Venezuela, María Corina Machado.

Qué es el "Tour de la Gratitud" de La Libertad Avanza El “Tour de la Gratitud” de La Libertad Avanza (LLA) ya había comenzado semanas atrás cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en Corrientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1989471899571957893?s=20&partner=&hide_thread=false TOUR DE LA GRATITUD



“Gracias a todos, por el esfuerzo, por la excelente elección que tuvieron. Cada uno hizo su parte y se involucró. A seguir trabajando. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!”. — Karina Milei, Presidente de La Libertad Avanza.



Corrientes pic.twitter.com/wVboNnCxaT — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 14, 2025 Esta será la primera vez que el jefe de Estado se sume a estas actividades de agradecimiento a los votantes que le dieron la victoria en las elecciones legislativas de octubre que le permitió nivelar las fuerzas en el Congreso.