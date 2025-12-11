Luna Nueva en Sagitario 2025: un portal de expansión y verdad que impacta a todos los signos

- La Luna Nueva del 20 de diciembre en el grado 28 de Sagitario inaugura un ciclo de expansión, visión y nuevos comienzos.
- Venus en Sagitario y Marte en Capricornio se alinean con la lunación, potenciando motivación, entusiasmo y decisiones valientes.
- Saturno y Neptuno en Piscis forman cuadratura a la lunación, generando tensión entre lo que deseamos y lo que realmente es posible.
- Es una Luna Nueva que pide fe con estrategia: soñar en grande, pero con estructura.
La Luna Nueva del 20 de diciembre, en el grado 28 de Sagitario, abre un final de año intenso, optimista y profundamente revelador. Este es un portal de expansión y verdad que impacta a todos los signos.
Además, se da en medio de alineaciones poderosas:
- Venus en Sagitario y Marte recién ingresado en Capricornio están en conjunción cercana a la lunación, activando deseos, decisiones y pasos concretos.
- Saturno y Neptuno en Piscis hacen cuadratura, marcando tensión interna entre lo que queremos creer y lo que la realidad exige.
¿Qué significa esta Luna Nueva en Sagitario?
Sagitario es el signo de la visión, la libertad, el propósito y el futuro. Cada Luna Nueva en este signo abre un ciclo de seis meses donde buscamos:
Nuevo comienzo en estudios, viajes, proyectos internacionales o creencias. Se activa una búsqueda de propósito. Marte en Capricornio te impulsa a concretar metas grandes.
Tauro
Empieza un ciclo de transformación profunda: finanzas compartidas, duelos emocionales, confianza e intimidad. Soltar te abre camino.
Géminis
Nuevo capítulo en vínculos: parejas, sociedades y acuerdos importantes. Sagitario es tu opuesto, así que todo se siente fuerte y decisivo.
Cáncer
Arranque de rutinas nuevas, hábitos más sanos y nuevas formas de organizar tu día. Cuidado con la tensión mental: Saturno pide orden y límites.
Leo
Creatividad, romance y proyectos personales renuevan su fuego. Si estabas apagado, vuelve la chispa. Se destraban bloqueos afectivos.
Virgo
Comienzo de etapa nueva en el hogar: mudanzas, mejoras, situaciones familiares importantes. Con Saturno enfrente, decisiones que maduran tu vida emocional.
Libra
Noticias, conversaciones clave y acuerdos que se ponen en marcha. Buen momento para escribir, firmar, comunicar o lanzar un proyecto.
Escorpio
Nuevos ingresos, nuevas formas de ganar dinero y más claridad sobre tu valor. Marte te empuja a avanzar aunque duela salir de lo conocido.
Sagitario
Es TU reinicio del año. Nuevo yo, nueva identidad, nuevas ganas. Marte y Venus te dan magnetismo, fuerza y enfoque para un renacimiento total.
Capricornio
Fin de ciclo interno. Algo se cierra para siempre y te prepara para empezar tu temporada el 21 con claridad. Marte en tu signo marca un antes y un después.
Acuario
Proyectos grupales, amistades y redes se activan. Nuevas conexiones llegan y otras se van. Se abre un camino de colaboración real.
Piscis
Nuevo comienzo profesional: cambios de rumbo, lanzamientos, oportunidades. Saturno y Neptuno en tu signo te piden madurez y realismo para construir tu sueño.