"Banco de horas": de qué se trata la propuesta de la reforma laboral que podría reemplazar las horas extra Cómo funciona el "régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo" que habilitaría la reforma laboral que Javier Milei enviará al Congreso. Por + Seguir en







El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el informe final del Consejo de Mayo que incluye los puntos principales de la reforma laboral de Javier Milei, como el "banco de horas" que podría reemplazar las horas extras.

"Se habilita a las partes a que acuerden voluntariamente un 'régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo' siempre que se respeten los descansos mínimos legales (entre jornada y jornada y de descanso semanal) y se asegure la protección, el beneficio e interés del trabajador", define el informe publicado en la página web oficial del Consejo de Mayo (www.argentina.gob.ar/consejo-de-mayo).

De acuerdo al mismo documento, la propuesta fue una iniciativa del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en representación del sector empresario; y del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación de la CGT.

Ambos también resaltaron "la necesidad de reducir litigiosidad y dar mayor flexibilidad negociada a los convenios colectivos, especialmente en PyMEs, permitiendo organizar jornada, banco de horas y sistemas de compensación con reglas claras".

Cómo funciona el "banco de horas" que propone la reforma laboral del Gobierno En vez de cobrarlas con un 50% o 100% de recargo sobre el valor de la hora normal, como establece el régimen de horas extra actual, el "banco de horas" permitiría que el personal sume más horas en días de alta carga laboral y luego compensarlas con francos adicionales, con jornadas más cortas en momentos de baja demanda o con un plus monetario menor al tradicional.

Aún así, la suma de las jornadas no deberá sobrepasar el máximo de horas estipulado por semana (48 horas). El objetivo es permitir el reparto desigual de la carga de trabajo semanal, pero dentro de los máximos legales y sectoriales previstos. De forma "voluntaria", la parte empresaria y la parte empleada deberían acordar y dejar por escrito un método de control fehaciente y verificable para el registro de las horas trabajadas y de aquellas en las que el personal se encuentre a disposición. Uno de los puntos centrales de la reforma es fortalecer los acuerdos por empresa por sobre los acuerdos sectoriales.