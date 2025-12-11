Se encuentra estratégicamente ubicada a orillas del Río Paraná de las Palmas, entre las ciudades de Zárate y Baradero.

Es un punto de turismo rural cercano a las Ciudad de Buenos Aires.

Lima es una ciudad tranquila, parte del partido de Zárate , que se distingue por su ambiente de pueblo ribereño y su historia. Aunque la localidad es conocida por su cercanía al complejo nuclear Atucha , su verdadero atractivo reside en su entorno profundamente rural y ribereño , que ofrece una inmediata desconexión de la ciudad de Buenos Aires.

El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

El paisaje dominado por las barrancas del Río Paraná de las Palmas y los extensos campos de la Pampa Húmeda crea una atmósfera de paz ideal para un momento de ocio y relajación al aire libre. Es el destino predilecto para un viaje corto.

El pueblo no honra a la capital peruana, sino a Justa Lima de Atucha , una importante propietaria de las tierras de la zona en el siglo XIX. El origen fundacional se remonta al 24 de junio de 1888 , impulsado por la llegada del Ferrocarril Mitre.

El verano es la mejor época para ir, no solo para disfrutar de sus aguas y entorno natural sino que es el momento en que la localidad cobra vida con los colores de los carnavales y diversos eventos culturales que organiza el municipio.

Lima es una ciudad ubicada en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, a orillas del Río Paraná de las Palmas. Esta localidad perteneciente al partido de Zárate , se ubica a aproximadamente 100 km de CABA .

Qué puedo hacer en Lima, Buenos Aires

Al estar a orillas del Paraná, ofrece costas, playas y muelles naturales. Es un lugar ideal para la pesca y para disfrutar de paseos a lo largo de la costanera. El Club de Pesca es un punto de encuentro clave.

La localidad conserva la arquitectura de casas bajas y calles tranquilas que invitan a la caminata. El paseo por la Plaza Mitre y la visita a la Parroquia San Isidro Labrador permiten apreciar la sencillez y el ritmo pausado de la vida rural.

Lima Buenos Aires

La cocina en Lima es parte de la experiencia rural. Los bodegones y parrillas familiares se especializan en platos caseros y abundantes, donde se puede degustar asado o las especialidades del día, con espacios ideales para un almuerzo al aire libre.

Durante la época de carnavales, no faltan espectáculos de rock, baile y karaoke. Además de ferias gastronómicas y otras actividades para toda la familia.

Cómo llegar a Lima, Buenos Aires

El acceso más directo a Lima es por la Ruta Nacional 9. Desde CABA, hay que tomar la Autopista Panamericana (Ramal Escobar / RN 9) hasta el kilómetro 100, donde se encuentra el acceso al pueblo. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

También se puede llegar con servicios de colectivos que salen desde Retiro o con la línea 194 desde Once hasta Zárate, y luego continuar con un colectivo local.