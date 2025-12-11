Es un punto de turismo rural cercano a las Ciudad de Buenos Aires.
Lima es una ciudad ribereña del Partido de Zárate, ubicada a solo 100 km de CABA.
Su principal atractivo es el entorno rural a orillas del Río Paraná de las Palmas, ideal para la pesca y el descanso.
La localidad es un destino de turismo gastronómico gracias a sus bodegones y parrillas familiares de comida casera.
El verano es la mejor época para visitarla, destacándose sus Carnavales y eventos culturales.
Lima es una ciudad tranquila, parte del partido de Zárate, que se distingue por su ambiente de pueblo ribereño y su historia. Aunque la localidad es conocida por su cercanía al complejo nuclear Atucha, su verdadero atractivo reside en su entorno profundamente rural y ribereño, que ofrece una inmediata desconexión de la ciudad de Buenos Aires.
El paisaje dominado por las barrancas del Río Paraná de las Palmas y los extensos campos de la Pampa Húmeda crea una atmósfera de paz ideal para un momento de ocio y relajación al aire libre. Es el destino predilecto para un viaje corto.
El pueblo no honra a la capital peruana, sino a Justa Lima de Atucha, una importante propietaria de las tierras de la zona en el siglo XIX. El origen fundacional se remonta al 24 de junio de 1888, impulsado por la llegada del Ferrocarril Mitre.
El verano es la mejor época para ir, no solo para disfrutar de sus aguas y entorno natural sino que es el momento en que la localidad cobra vida con los colores de los carnavales y diversos eventos culturales que organiza el municipio.
Dónde queda Lima, Buenos Aires
Lima es una ciudad ubicada en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, a orillas del Río Paraná de las Palmas. Esta localidad perteneciente al partido de Zárate, se ubica a aproximadamente 100 km de CABA.
Qué puedo hacer en Lima, Buenos Aires
Al estar a orillas del Paraná, ofrece costas, playas y muelles naturales. Es un lugar ideal para la pesca y para disfrutar de paseos a lo largo de la costanera. El Club de Pesca es un punto de encuentro clave.
La localidad conserva la arquitectura de casas bajas y calles tranquilas que invitan a la caminata. El paseo por la Plaza Mitre y la visita a la Parroquia San Isidro Labrador permiten apreciar la sencillez y el ritmo pausado de la vida rural.
La cocina en Lima es parte de la experiencia rural. Los bodegones y parrillas familiares se especializan en platos caseros y abundantes, donde se puede degustar asado o las especialidades del día, con espacios ideales para un almuerzo al aire libre.
Durante la época de carnavales, no faltan espectáculos de rock, baile y karaoke. Además de ferias gastronómicas y otras actividades para toda la familia.
Cómo llegar a Lima, Buenos Aires
El acceso más directo a Lima es por la Ruta Nacional 9. Desde CABA, hay que tomar la Autopista Panamericana (Ramal Escobar / RN 9) hasta el kilómetro 100, donde se encuentra el acceso al pueblo. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos.
También se puede llegar con servicios de colectivos que salen desde Retiro o con la línea 194 desde Once hasta Zárate, y luego continuar con un colectivo local.