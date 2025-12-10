10 de diciembre de 2025 Inicio
El Gobierno oficializó la salida del subsecretario de Derechos Humanos y a su sucesor, Joaquín Mogaburu

Alberto Baños había llegado con el respaldo de su amigo y ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Alberto Baños.

El Gobierno oficializó la salida del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien había presentado la renuncia a su cargo el último jueves luego de casi dos años de gestión. Lo reemplazará el ex director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Joaquín Mogaburu.

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Baños respondía al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había anunciado su salida del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires para, después, resolver su permanencia un tiempo más.

El Ministerio de Justicia aseguró en su comunicado que la Subsecretaría de Derechos Humanos "profundizará el proceso de ordenamiento del área" para contribuir a "desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable".

Según publicó Página 12, Mogaburu trabajó junto con los dos asesores de Petri en Derechos Humanos, Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, impartiendo seminarios de "memoria completa" en liceos para difundir "un mensaje de concordia política y perdón".

Cómo fue la gestión de Alberto Baños

Exjuez del fuero penal, Baños había asumido la Secretaría de Derechos Humanos desde el inicio del gobierno de Javier Milei, quien en mayo de este año resolvió degradar al organismo a Subsecretaría.

En noviembre, el exfuncionario había cuestionado a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia al hablar de un “negocio” de los derechos humanos y de una “memoria sesgada” sobre las personas desaparecidas en la última dictadura en el marco de una presentación en el Comité contra la Tortura de la ONU.

“La política de memoria en los términos de la gestión actual se están cumpliendo con una memoria amplia, no como pretenden algunos ideólogos del pasado", había expresado Baños en aquella oportunidad.

"Hay organismos que están advirtiendo que los negocios del pasado se acabaron. Lamentablemente, más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos y nosotros no lo vamos a tolerar”, había afirmado el entonces funcionario.

Una por una, las salidas del Gobierno desde que asumió Javier Milei

Al 6 de diciembre de 2024, ascendían a 60 los funcionarios que dejaron el gobierno de Javier Milei, según publicó Letra P. Con Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), Diana Mondino (Cancillería), Fernando Vilella (Agricultura), Omar Yasín (Trabajo), Mario Russo (Salud) y Osvaldo Giordano (ANSES) como los más destacados.

En 2025, la lista de salidas sumó a:

  • Luis Petri, ministro de Defensa. Dejó su cargo el 8 de diciembre de 2025.
  • José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo. Dejó su cargo el 3 de diciembre de 2025.
  • Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Dejó su cargo el 1° de diciembre de 2025.
  • Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Dejó su cargo el 25 de noviembre de 2025.
  • Ornella Calvete, directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía. Dejó su cargo el 18 de noviembre de 2025.
  • Lisandro Catalán, ministro del Interior. Dejó su cargo el 31 de octubre de 2025.
  • Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Dejó su cargo el 31 de octubre de 2025.
  • Gerardo Werthein, Canciller. Dejó su cargo el 22 de octubre de 2025.
  • Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Dejó su cargo el 20 de agosto de 2025.
  • Miguel Blanco, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Dejó su cargo el 18 de julio de 2025.
