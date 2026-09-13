Presupuesto, Malvinas y endeudados, en el centro de una semana clave para el Gobierno en el Congreso

Se viene una semana de alta intensidad: el Gobierno enviará dos proyectos clave e intentará avanzar con su paquete económico, mientras Diputados debatirá endeudamiento y discapacidad y el Senado retomará la Reforma Política.

El Congreso concentrará desde este lunes la principal actividad política de la semana, con una agenda atravesada por el envío del Presupuesto 2027 y el proyecto de defensa de la soberanía sobre Malvinas por parte del Gobierno de Javier Milei , además de una serie de debates impulsados por el oficialismo y la oposición.

El plazo constitucional para que el Poder Ejecutivo remita el cálculo de gastos y recursos vence este martes 15 de septiembre, por lo que el proyecto del Presupuesto 2027 ocupará un lugar central en Diputados. Las estimaciones sobre inflación, dólar, actividad económica y las prioridades para un año electoral serán algunos de los puntos de mayor atención.

La actividad parlamentaria también tendrá otros focos relevantes durante los próximos días: el Senado retomará la discusión de la Reforma Política y podría tratar iniciativas económicas, mientras que la oposición avanzará en Diputados con proyectos sobre endeudamiento y la continuidad de la Emergencia en Discapacidad.

El presidente Javier Milei volverá este lunes a recibir en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza, en un encuentro destinado a ordenar la estrategia parlamentaria frente a los proyectos que llegarán al Congreso, que estará centrado en los principales lineamientos del Presupuesto 2027 y la iniciativa sobre Malvinas.

La convocatoria tendrá lugar después de la reunión anterior entre el mandatario y los legisladores oficialistas, en la que Milei brindó una exposición sobre economía y entregó a los presentes el libro La economía en una lección, del estadounidense Henry Hazlitt. Esta vez, el foco estará puesto en las iniciativas que el Ejecutivo enviará al Parlamento.

Martes: Reforma Política y proyectos sobre endeudamiento

La Cámara alta retomará este martes por la tarde el tratamiento de la Reforma Política, uno de los asuntos que La Libertad Avanza quiere instalar dentro de su agenda legislativa, orientada a los distintos componentes del proyecto, aunque todavía no cuenta con los respaldos suficientes para avanzar con la eliminación de las PASO.

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Entre los cambios incluidos aparecen modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, la implementación de Ficha Limpia y la eliminación del debate presidencial obligatorio, además de otros aspectos vinculados al funcionamiento del sistema electoral. Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado, será una de las principales impulsoras de la discusión.

Ese mismo día, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de Diputados analizarán distintos proyectos destinados a atender el endeudamiento de las familias, luego del acuerdo alcanzado en la última sesión. El objetivo será avanzar con los textos que tendrán como objetivo generar herramientas frente al peso de las deudas sobre los argentinos.

Miércoles: Diputados debate la emergencia en discapacidad

El miércoles será el turno del plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara baja, donde se discutirá la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad, tratamiento que forma parte de los temas que la oposición consiguió instalar después de forzar su incorporación a la agenda parlamentaria.

La discusión también pondrá a prueba la postura de La Libertad Avanza, que decidió presentar una propuesta propia en lugar de limitarse a rechazar el proyecto opositor, pero deberá definir una estrategia frente a una iniciativa que busca extender las medidas de emergencia y que cuenta con respaldo de distintos sectores políticos.

Jueves: el Senado define su agenda económica

La agenda del Senado podría concentrarse el jueves en dos proyectos impulsados por el Gobierno: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvieron dictamen durante la semana pasada y forman parte del paquete económico con el que la administración de Milei intentará establecer para consolidar su programa.

El temario todavía puede incorporar otros asuntos, entre ellos la transferencia progresiva de competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño y la nueva ley de Biocombustibles. En este último caso, el oficialismo avanza con las negociaciones con otros bloques para reunir los votos necesarios, después de que una sesión anterior debiera suspenderse por falta de acuerdos.

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto sobre Malvinas como principales iniciativas del Ejecutivo, la semana también mostrará hasta dónde puede avanzar la oposición con los temas que logró llevar al Congreso. El resultado de esas discusiones permitirá medir la capacidad del oficialismo para ordenar sus bancadas y construir acuerdos frente a una agenda parlamentaria más disputada.