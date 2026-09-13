¿Dónde está el oro argentino? Los temores de la oposición sobre el destino de las reservas

La senadora Florencia López acusó al Ejecutivo de haberse apropiado de las reservas de oro del Banco Central y cuestionó las explicaciones de Santiago Bausili sobre el destino de los lingotes. "Va a terminar siendo entregado por plata", lanzó Martín Averio.

La senadora Florencia López acusó al Gobierno de haberse apropiado de las reservas de oro del Banco Central y cuestionó las explicaciones de Santiago Bausili sobre el destino de los lingotes.

La polémica por el destino del oro del Banco Central sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de las explicaciones que brindó el titular de la entidad, Santiago Bausili , ante el Senado. En diálogo con C5N , la senadora nacional Florencia López cuestionó la versión oficial y lanzó una fuerte acusación contra la gestión de Javier Milei: “Yo estoy segura de que el Gobierno de Javier Milei se robó el oro” .

La legisladora sostuvo que la oposición reclama información desde el año pasado y cuestionó especialmente las explicaciones brindadas por Bausili sobre el destino de las reservas. Esta semana, el titular del BCRA aseguró ante el Senado que el oro se encuentra en Suiza , mientras que, de acuerdo con la información que maneja la Auditoría General de la Nación (AGN), los lingotes habrían sido enviados a Inglaterra.

“ El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, vino al Senado a mentir diciendo que el oro estaba en Suiza cuando hasta la propia AGN dice que el oro está en Inglaterra ”, afirmó López.

La senadora también cuestionó que el Banco Central no haya entregado toda la documentación requerida por el organismo de control para avanzar con una auditoría sobre las operaciones. “ Si ellos no tienen nada que esconder deberían dar información, pero no la están dando ”, sostuvo.

En ese marco, López planteó su propia hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido con las reservas. Según su interpretación, el Gobierno habría utilizado el oro para obtener dólares e inyectarlos al sistema financiero.

“El especialista en crecimiento económico con y sin dinero vio que la economía se estaba yendo al carajo y vendió las reservas de oro a cambio de dólares que se fueron inyectando en el circuito financiero”, afirmó, en referencia al Gobierno de Milei.

La senadora sostuvo que se trata de alrededor de mil lingotes y estimó que originalmente representaban unos 4.500 millones de dólares, aunque señaló que, por el incremento de la cotización internacional del metal, actualmente el valor sería superior a los 10.000 millones de dólares.

López también rechazó el argumento oficial de que no se puede brindar información sobre el oro para evitar eventuales embargos y consideró que esa explicación funciona como una excusa para mantener en reserva los detalles de las operaciones.

La oposición prepara una denuncia penal

La senadora aseguró que la oposición buscará que la Justicia determine qué ocurrió con las reservas y anticipó una presentación judicial. “Evidentemente se hizo un negocio financiero con el oro, pero no sabemos de qué tipo es”, señaló.

En esa línea, agregó: “Nosotros estamos impulsando una denuncia penal para que la Justicia investigue qué pasó con el oro”. Según López, el objetivo es evitar que los argentinos pierdan definitivamente las reservas si las operaciones realizadas sobre ellas no pueden ser revertidas.

La legisladora también cuestionó que los lingotes hayan sido trasladados fuera del país y sostuvo que “no hay lugar más seguro para resguardar nuestro oro que las bodegas del Banco Central”.

El caso quedó atravesado por las diferencias entre las explicaciones de Bausili y los cuestionamientos de la AGN, que reclama documentación para poder avanzar con sus tareas de auditoría. La oposición busca ahora profundizar el reclamo de información y llevar la discusión al Congreso y a la Justicia.

Martín Averiro: “Tengo la sensación de que el oro va a terminar siendo entregado por plata"

En declaraciones a C5N, el diputado nacional Martín Aveiro también apuntó contra el manejo de las reservas y cuestionó la falta de avances judiciales. “Tengo la sensación de que el oro va a terminar siendo entregado por plata. Lo llamativo es el cero accionar de la Justicia”, sostuvo.

Aveiro calificó como “grave” la situación y vinculó el conflicto con el proyecto oficial para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. En ese sentido, pidió que el Senado intervenga para evitar, según su planteo, que la reforma termine funcionando como un mecanismo para “blindar todas las acciones administrativas que está llevando adelante Caputo”.