13 de septiembre de 2026 Inicio
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El temor de Javier Milei: crecen su desaprobación e imagen negativa a un año de las elecciones

Las últimas encuestas, entre ellas una que anticipó el fenómeno libertario en 2023, reflejan datos lapidarios para el Presidente: un 58% desaprueba su desempeño, un 53% califica como "muy mala" la gestión del Gobierno y un 49% evalúa que la situación económica "va a empeorar" en el próximo semestre.

Pablo Daniel Olmedo
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Pablo Daniel Olmedo
La imagen de Milei

La imagen de Milei, en caída libre a un año de las elecciones.

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A un año de las elecciones presidenciales, el mandatario Javier Milei atraviesa una difícil realidad social, según lo marcan las últimas encuestas. Una de ellas es seguida de cerca desde la Casa Rosada, ya que había anticipado su triunfo en 2023. Los resultados iniciales son lapidarios: un 58% desaprueba su desempeño, un 53% califica como "muy mala" la gestión del Gobierno y un 49% evalúa que la situación económica "va a empeorar" en el próximo semestre.

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El relevamiento de Atlas Intel, realizado en conjunto con la agencia internacional Bloomberg entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, preguntó en un primer apartado si los encuestados aprobaban o desaprobaban "el desempeño del presidente Javier Milei": un 38,1% se inclinó por la primera opción, mientras que un 58% lo hizo por la segunda.

Al momento de analizar la evolución del Gobierno, si bien la serie temporal esboza una mejora para el jefe de Estado, el número sigue por arriba del 50%: un 52,7% la califica como "mala/muy mala", mientras que apenas un 31,5% la señala como "excelente/buena". Cuando se mide la imagen personal de Milei, sí hay una caída: la positiva baja de 39% a 35% y la negativa sube de 59% a 62%. Completa un 3% de "no sé".

En un subanálisis en niveles demográficos, la desaprobación presidencial es significativamente más alta entre las mujeres (65,9%) en contraste con el sector masculino (49,2%). Asimismo, el rechazo más agudo se concentra en el segmento etario de 35 a 44 años, donde la desaprobación alcanza el 66,5%, evidenciando un desgaste en la población económicamente activa.

Porcentuales similares se vieron reflejados en el QMonitor de QSocial Big Data correspondiente al mes de agosto, donde le otorga un 34% de aprobación a la gestión libertaria por parte de los argentinos y agrega otros indicadores con magros resultados para el Gobierno: el 61% desaprueba la tarea de Milei, el 63% considera que la administración libertaria no tiene capacidad para resolver los principales problemas del país y un 73% cree que se gobierna únicamente para algunos sectores.

Otro de los ítems preocupantes para el jefe de Estado es una retracción en la aceptación social del programa económico: un 64% rechaza la idea de que "las políticas del Gobierno son necesarias aunque duelan en el corto plazo", mientras que solo el 34% está de acuerdo.

Qué pasa con la oposición

En este marco, ambos estudios analizaron la imagen de distintos dirigentes políticos, entre ellos diversos actores de la oposición. Aunque a todos el diferencial les da en negativo, la dirigente de izquierda Myriam Bregman aparece en la punta de la encuesta con un 43% de imagen positiva, contra un 51% negativa.

Luego le siguen: Cristina Kirchner (39% positiva - 55% negativa), Patricia Bullrich (38% positiva - 55% negativa) y Axel Kicillof (36% positiva - 55% negativa). Recién en el quinto lugar aparece la figura del Presidente. A agosto de 2026, según Atlas Intel, Milei reúne 35% de imagen positiva y 62% negativa.

Sobre este mismo punto, desde QSocial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires figura como el principal dirigente opositor para el 32% de los consultados. La expresidenta alcanza el 23%, Myriam Bregman el 6% y Sergio Massa el 2%. A su vez, otro 23% no identifica a ningún dirigente como principal referente de la oposición.

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