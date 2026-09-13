Así era la habitación en la que estuvo Tini Stoessel para buscar su vestido de novia en París La estadía de la cantante estuvo marcada por el lujo y la comodidad, mientras avanzaba con los preparativos de su esperado casamiento con Rodrigo De Paul. Agregar C5N en









Tini Stoessel se hospedó en una exclusiva suite de París durante su viaje para preparar su casamiento con Rodrigo De Paul.

Cómo es la habitación donde se hospedó Tini Stoessel

Los detalles de la exclusiva suite en París

Qué servicios ofrece el lujoso hotel

Dónde queda el alojamiento elegido por Tini Stoessel La cantante argentina viajó a Francia para avanzar con los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul y sorprendió al mostrar detalles de su exclusiva estadía. Así era la habitación en la que estuvo Tini Stoessel para buscar su vestido de novia en París

La cantante de pop viajó a París para continuar con la organización de su casamiento con De Paul y, durante su estadía, compartió con sus seguidores algunos momentos de su viaje. Entre las imágenes que publicó, llamó especialmente la atención el lujoso espacio donde se alojó.

La joven estrella se hospedó en el hotel Athénée, ubicado sobre la prestigiosa avenida Montaigne, una de las zonas más reconocidas de la capital francesa por sus casas de alta costura y firmas de lujo. Durante su estadía, mostró diferentes momentos de su rutina: desayunos, sesiones de skincare junto a una amiga, tiempo de descanso y la compañía de su perra Fifi. También compartió imágenes relacionadas con la búsqueda de su vestido de novia.

Redes sociales Como era la habitación de Tini Stoessel en Francia De acuerdo con la información difundida por una especialista en hotelería en TikTok, Tini Stoessel ocupó la suite "Haute Couture", cuyo nombre hace referencia precisamente al universo de la alta costura parisina. La habitación tiene aproximadamente 130 metros cuadrados y cuenta con vistas a la Torre Eiffel. El diseño combina elementos clásicos de la arquitectura francesa con detalles contemporáneos y una decoración marcada por los tonos neutros, el fucsia y el negro.

Entre los principales elementos del ambiente se destacan los sillones y sofás de terciopelo, acompañados por almohadones en tonos rosados. También hay una chimenea, lámparas de diseño y una mesa central de vidrio y madera. Las ventanas de grandes dimensiones permiten el ingreso de luz natural y están acompañadas por cortinas de tonos grises y detalles en rojo. A esto se suma una alfombra de inspiración oriental que aporta color al ambiente.