9 de septiembre de 2026 Inicio
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Senado: sin acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria, se cayó la sesión del jueves

La reunión, convocada para las 14, no llegó a concretarse debido a que bloque oficialista no pudo avanzar en las negociaciones ni contaba con los acompañamientos para tratar la ley en biocombustibles. El temario también incluía el tratamiento de pliegos de dos jueces.

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El jueves no habrá sesión en el Senado. 

El jueves no habrá sesión en el Senado. 

El Gobierno volvió a sufrir un nuevo revés legislativo luego de que la reunión de Labor Parlamentaria, fijada para este miércoles a las 14, se levantó luego de que el oficialismo no cuente con los apoyos necesarios para avanzar con el temario de la sesión prevista para el jueves, que quedó descartada.

El recinto del Senado.
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En la misma, se buscaba tratar la reforma a la Ley de Biocombustibles, e incluía el tratamiento de pliegos de dos jueces. El acuerdo para la sesión había llegado esta semana con la exclusión de la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pero ni eso pudo hacer lograr el avance de la reunión parlamentaria.

Nuevo rev&eacute;s del Gobierno en el Senado.&nbsp;&nbsp;

Nuevo revés del Gobierno en el Senado.

Fuentes parlamentarias plantearon, que, por una lado, el oficialismo plantea que las provincias se muestran cada vez más celosas en dar su apoyo para un triunfo legislativo que terminará adjudicándose La Libertad Avanza, por lo que pidieron muchos cambios.

Mientras que desde las provincias del norte, que impulsaron el proyecto, señalan que se trata de las internas del sector del biodiésel, en donde existe una pugna entre grandes productoras y las pymes industriales por la disposición de un cupo de mercado.

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