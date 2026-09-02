2 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Senado: la UCR, el PRO y aliados frenaron el dictamen del Super RIGI y se dilata su llegada al recinto

Los bloques aliados demoraron el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de este miércoles al pedir la protección de empresas nacionales. Sin las firmas, se patea el debate del proyecto en el recinto.

Por
El recinto del Senado.

El recinto del Senado.

Los bloques aliados propusieron en el plenario de comisiones medidas para proteger a las empresas nacionales y demoraron la firma del dictamen de mayoría del proyecto del Super RIGI que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, con lo cual es probable que se postergue el tratamiento en el recinto del Senado.

El Presidente volvió a elogiar a la senadora después de la última sesión.
Te puede interesar:

El Gobierno a todo o nada por la "eliminación o suspensión" de las PASO

Los bloques de la UCR y el PRO pidieron incorporar un artículo para cuando haya una diferencia del 15% de precios entre la oferta de una empresa nacional y otra extranjera se priorice a la firma de nuestro país.

La presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, advirtió: "Si el Super RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”.

Bullrich se enteró del nuevo reclamo cerca de las 11 y aún no tiene el visto bueno del Ministerio de Economía. Por eso no se incorporó al despacho de comisión dado que el Gobierno tiene que evaluar ese cambio.

La discusión del proyecto del Super RIGI sancionado por la Cámara de Diputados se realizó en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión Nacional y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez.

Monteverde anunció que el dictamen, con otros cambios propuestos por los aliados, se pasaba a la firma; pero algunos opositores, como los macristas Goerling Lara y María Cristina Huala y el radical Maximiliano Abad, decidieron aún no firmar el despacho.

Qué otros cambios al Super RIGI fueron reclamados y aplicados al proyecto

La jefa del bloque de LLA ya había aceptado modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial y los minerales críticos.

El plenario de comisiones del Senado por el dictamen de mayoría del Super RIGI

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

patricia bullrich adelanto que en 15 dias el oficialismo buscara tratar el proyecto de reforma politica
play

Patricia Bullrich adelantó que en 15 días el oficialismo buscará tratar el proyecto de reforma política

Banco Central de la República Argentina.

Diputados dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del BCRA y pasa al Senado

El Presidente volvió a encabezar una reunión en Casa Rosada después de más de un mes.

Milei retomó su agenda en la Rosada después de varias semanas y reafirmó el rumbo económico

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, visitó el espacio renovado.

De boliche a salón infantil: el espacio de San Isidro que se transformó y hoy recibe a chicos y familias

kicillof, sobre la crisis en la industria: las empresas se endeudan para trabajar y no despedir

Kicillof, sobre la crisis en la industria: "Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir"

Luis Caputo impulsa la privatización de 5.000 km de rutas. 

El Gobierno avanza con un proyecto para licitar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

Rating Cero

La actriz de 33 años integraba el elenco del éxito de Disney Channel Zombies. 

Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años

Bautista y Denisse durante las internaciones en la clínica.

El emotivo relató de Bautista Mascia sobre la recuperación de Denisse González: "No se curó pero.."

El actor Tim Curry falleció a los 80 años. 
play

Revelan los detalles de la muerte de Tim Curry: qué provocó su fallecimiento y qué otros problemas padecía

Maia Reficco en la previa de la obra Los ojos del perro siberiano, en el Teatro Politeama.
play

¿Reconciliados? La reacción de Maia Reficco cuando le preguntaron por Franco Colapinto

Yanina Latorre, con todo contra Flor Vigna.

Yanina Latorre destrozó a Flor Vigna por sus dichos sobre el autismo: "Máquina de decir boludeces"

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

últimas noticias

La actriz de 33 años integraba el elenco del éxito de Disney Channel Zombies. 

Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años

Hace 10 minutos
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, visitó el espacio renovado.

De boliche a salón infantil: el espacio de San Isidro que se transformó y hoy recibe a chicos y familias

Hace 21 minutos
Kicillof, sobre la crisis en la industria: Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir

Kicillof, sobre la crisis en la industria: "Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir"

Hace 26 minutos
Luis Caputo impulsa la privatización de 5.000 km de rutas. 

El Gobierno avanza con un proyecto para licitar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

Hace 41 minutos
Bautista y Denisse durante las internaciones en la clínica.

El emotivo relató de Bautista Mascia sobre la recuperación de Denisse González: "No se curó pero.."

Hace 51 minutos