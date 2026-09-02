Senado: la UCR, el PRO y aliados frenaron el dictamen del Super RIGI y se dilata su llegada al recinto Los bloques aliados demoraron el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de este miércoles al pedir la protección de empresas nacionales. Sin las firmas, se patea el debate del proyecto en el recinto. Por Agregar C5N en









El recinto del Senado.

Los bloques aliados propusieron en el plenario de comisiones medidas para proteger a las empresas nacionales y demoraron la firma del dictamen de mayoría del proyecto del Super RIGI que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, con lo cual es probable que se postergue el tratamiento en el recinto del Senado.

Los bloques de la UCR y el PRO pidieron incorporar un artículo para cuando haya una diferencia del 15% de precios entre la oferta de una empresa nacional y otra extranjera se priorice a la firma de nuestro país.

La presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, advirtió: "Si el Super RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”.

Redes sociales Bullrich se enteró del nuevo reclamo cerca de las 11 y aún no tiene el visto bueno del Ministerio de Economía. Por eso no se incorporó al despacho de comisión dado que el Gobierno tiene que evaluar ese cambio.

La discusión del proyecto del Super RIGI sancionado por la Cámara de Diputados se realizó en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión Nacional y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez.