El nuevo proyecto de Justina Bustos fuera de la actuación, en el que participaron Lali Espósito y Rosalía

Justina Bustos y su pareja Máximo Pardo inauguraron “Barrito Cantina”, un local de empanadas en Palermo que convocó a amigos, colegas y figuras del espectáculo como Lali Espósito y Mery del Cerro. La actriz destacó en redes que buscan “una marca joven” y compartió imágenes de la apertura. Como antecedente, Rosalía ya había probado las empanadas del emprendimiento en su visita a la Argentina en agosto pasado.
En paralelo a su carrera en la actuación y después de convertirse en mamá en enero, Justina Bustos se animó a un nuevo desafío junto a su compañero: la cocina. Así nació Barrito, su marca de empanadas que arrancó vendiendo solo por delivery y que este fin de semana pegó el salto con local propio en Nicaragua 4618, pleno Palermo. Una apuesta fresca y con onda, pensada para darle sabor joven al clásico argentino.
"Entre tragos, mucha comida y baile, celebramos la apertura. Gracias por acompañarnos en cada paso", postearon en redes sociales dando la noticia de la inauguración del local gastronómico en pleno Palermo y agregaron: "Durante meses pensamos en el menú y una noche se probó entre amigos y familia. Barrito empanadas se expandió a Barrito Cantina, y nuestro corazón no para de latir en cada movimiento".
Hace uno tiempo, en una charla con el canal de streaming Glup, Justina Bustos y Máximo Pardo anticiparon que la idea de Barrito nació como un juego: “Lo hicimos para divertirnos”. Maxi explicó que la propuesta apunta a un público joven, con un logo travieso de diablito y un fuerte perfil de delivery.
Mientras que Justina agregó que el restaurante tendrá otra impronta y que todo empezó como una prueba para ver cómo funcionaba el producto. “Nos entusiasma que la gente se acerque y lo disfrute”, resumieron, dejando en claro que el proyecto combina ganas, frescura y mucha pasión.
En ese sentido, una de las primeras en probar las empanadas de Barrito fue nada menos que Rosalía. Durante su visita a Buenos Aires en agosto, cuando ofreció cuatro shows en el Movistar Arena, la cantante española recibió en su hotel una caja especial del emprendimiento de Justina Bustos y Máximo Pardo.
En sus historias de Instagram compartió la foto del pedido especial para la cantante internacional, que llegó en medio de la polémica por el posteo tras el Mundial 2026 que generó críticas en Argentina y que luego salió a aclarar.
Con Rosalía como “tester” internacional y amigas de primera línea como Lali Espósito y Mery del Cerro acompañando la apertura, Barrito Cantina arranca con un respaldo de lujo. La combinación de figuras globales y locales funciona como sello de calidad así que, si las empanadas conquistaron a estrellas mundiales y a referentes del espectáculo argentino, la apuesta gastronómica de Justina Bustos y Máximo Pardo ya tiene asegurado prestigio y visibilidad.