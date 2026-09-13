El nuevo proyecto de Justina Bustos fuera de la actuación, en el que participaron Lali Espósito y Rosalía La actriz y su pareja inauguraron “Barrito Cantina”, su local de en Palermo. La apertura reunió a amigos, colegas y figuras del espectáculo. Rosalía, durante una visita previa a la Argentina, también había sido agasajada con una caja especial de estas delicias argentinas. Agregar C5N en









A Lali, Justina y Rosalía además de compartir una amistad, comparten el gusto por las empanadas argentinas.

Justina Bustos y su pareja Máximo Pardo inauguraron “Barrito Cantina”, un local de empanadas en Palermo que convocó a amigos, colegas y figuras del espectáculo como Lali Espósito y Mery del Cerro. La actriz destacó en redes que buscan “una marca joven” y compartió imágenes de la apertura. Como antecedente, Rosalía ya había probado las empanadas del emprendimiento en su visita a la Argentina en agosto pasado.

En paralelo a su carrera en la actuación y después de convertirse en mamá en enero, Justina Bustos se animó a un nuevo desafío junto a su compañero: la cocina. Así nació Barrito, su marca de empanadas que arrancó vendiendo solo por delivery y que este fin de semana pegó el salto con local propio en Nicaragua 4618, pleno Palermo. Una apuesta fresca y con onda, pensada para darle sabor joven al clásico argentino.

"Entre tragos, mucha comida y baile, celebramos la apertura. Gracias por acompañarnos en cada paso", postearon en redes sociales dando la noticia de la inauguración del local gastronómico en pleno Palermo y agregaron: "Durante meses pensamos en el menú y una noche se probó entre amigos y familia. Barrito empanadas se expandió a Barrito Cantina, y nuestro corazón no para de latir en cada movimiento".

Hace uno tiempo, en una charla con el canal de streaming Glup, Justina Bustos y Máximo Pardo anticiparon que la idea de Barrito nació como un juego: “Lo hicimos para divertirnos”. Maxi explicó que la propuesta apunta a un público joven, con un logo travieso de diablito y un fuerte perfil de delivery.

Mientras que Justina agregó que el restaurante tendrá otra impronta y que todo empezó como una prueba para ver cómo funcionaba el producto. “Nos entusiasma que la gente se acerque y lo disfrute”, resumieron, dejando en claro que el proyecto combina ganas, frescura y mucha pasión.