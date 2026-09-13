La Perla: convocan a familiares de desaparecidos para avanzar con nuevas identificaciones

La campaña busca ampliar el registro genético de los restos recuperados dentro del predio de la provincia de Córdoba. La municipalidad convocó a más personas para aportar muestras de sangre.

La recuperación de restos humanos en el predio del ex Centro Clandestino de Detención La Perla mantiene abiertos interrogantes sobre la identidad de decenas de personas desaparecidas. Por este motivo, la Municipalidad de Córdoba convocó a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 a aportar muestras de sangre para avanzar en nuevas identificaciones.

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La iniciativa se llama “La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre” y fue presentada en el marco de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. La campaña acompaña los trabajos arqueológicos que se realizan en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla.

Hasta el momento, las tareas permitieron identificar a 30 personas. Sin embargo, todavía hay restos que esperan ser identificados, por lo que buscan ampliar el banco de datos genéticos para poder establecer vínculos con sus familiares.

La propuesta es impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno provincial, el Juzgado Federal N.º 3, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los Espacios de Memoria de la provincia.

La campaña comenzó en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y ya recibió 800 llamados de personas interesadas en aportar información o realizar consultas. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja explicó que el objetivo es que más familias conozcan la importancia de sumar sus muestras al archivo genético. “Queremos que esto sea público para que cualquier persona que tenga un familiar se acerque y pueda dar las muestras”, expresó.

A mediados de mayo de este año, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura. Los restos habían sido recuperados en el sector Loma del Torito, dentro del predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.

Confirmaron la identidad de un nuevo desaparecido en La Perla y ya son 30 los restos hallados

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó este viernes la identidad de un nuevo desaparecido en La Perla, Córdoba durante la última dictadura militar y ya son 30 los restos hallados desde comenzado los trabajos. Se trata de Alejandro Ernesto Jesús Jerez quien era empleado en IKA-Renault y había sido secuestrado en mayo de 1976.

"Con esta nueva identificación, ya son 30 las personas desaparecidas halladas e identificadas en el marco de los trabajos que lleva adelante el EAAF en los terrenos donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla, en Córdoba, mientras que aún quedan cinco personas desaparecidas halladas por identificar", explicaron.

Según publicaron en sus canales oficiales, la identificación de Jerez lleva a cabo por el Laboratorio de Genética Forense del EAAF fue posible gracias a la comparación de restos óseos hallados en La Perla con las muestras de referencia de familiares obtenidas por el EAAF y perfiles genéticos aportados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).