11 de septiembre de 2026 Inicio
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Distintas ONGs piden frenar las sociedades automatizadas: "Argentina se merece un debate exhaustivo sobre la IA"

Más de 30 entidades advierten que las sociedades automatizadas, que operan de forma completamente autónoma mediante algoritmos o Inteligencia Artificial, sin necesidad de empleados humanos, generan "vacíos legales e impunidad". Micaela Sánchez Malcolm, de la ONG Géneras, explicó los pedidos clave y la necesidad de una regulación nacional.

Marina Hermoso
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Marina Hermoso
Las ONGs exigen frenar de manera inmediata la inclusión de las Sociedades Automatizadas y las DAO en la reforma de la Ley General de Sociedades.

Las ONGs exigen frenar de "manera inmediata" la inclusión de las "Sociedades Automatizadas" y las DAO en la reforma de la Ley General de Sociedades.

Imagen creada con IA

Un colectivo de más de 30 organizaciones sociales, ambientales y de Derechos Humanos, junto a otros referentes académicos y jurídicos, enviaron una carta a la senadora Patricia Bullrich, en exigen frenar de "manera inmediata" la inclusión de "Sociedades Automatizadas" y las "Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas DAO" en la reforma de la Ley General de Sociedades.

Hay que tener en cuenta la calidad de la imagen que se sube y la precisión del prompt que se escribe.
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El reclamo quedó expuesto tras el debate durante semanas en la Comisión de Legislación General. Aunque la senadora de La Libertad Avanza coincidió públicamente que las Empresas Automatizadas "vuelan en las nubes" y prometió cambios para exigir representantes físicos, las modificaciones siguen sin aparecer. Ante esta realidad, las entidades advirtieron que "un parche de redacción ya no alcanza".

Para profundizar en la postura de las ONGs, C5N dialogó con Micaela Sánchez Malcolm, integrante de la ONG Géneras y exsecretaria de Innovación Pública.

-¿Qué piden concretamente eliminar o modificar del proyecto de ley?

MSM: Proponemos la eliminación del artículo 14, vinculado con las sociedades automatizadas; la eliminación de lo que es el Capítulo V, vinculado con las DAO; y además proponemos una modificación del artículo 102, que está vinculado a la implementación de IA en las sociedades. Esa es la propuesta de eliminación y/o modificación que se trabajó con las organizaciones de la sociedad civil.

-¿Por qué preocupa el esquema de responsabilidad que plantea el oficialismo?

MSM: La realidad es que, en el marco vigente en Argentina, la responsabilidad final siempre es de personas, físicas o jurídicas. Lo que se está discutiendo es un marco donde todo ese sistema se desdibuja. En los procesos donde existan las DAO o sociedades automatizadas no hay fundamento sobre quién será el responsable final ante incumplimientos, falta de pago, falta de fondos e incluso la comisión de delitos. La propuesta se enmarca en mantener el régimen de responsabilidad actual.

-¿Cómo proponen abordar la regulación de la IA en el país?

MSM: Nuestros documentos no se centran en una propuesta cerrada, pero comparten la perspectiva de discutir la gobernanza para dar marcos concretos, ordenados y comunes a toda la sociedad sobre los alcances y límites. Hoy Argentina no tiene prácticamente regulación, salvo una disposición de 2023 para el sector público que este Gobierno no cumple. Creemos que el país se merece un debate global, exhaustivo y abarcativo para implementar un sistema de gobernanza propio. No hablamos de una importación, sino de profundizar la discusión y establecer los marcos.

"Argentina se merece un debate global y exhaustivo sobre la IA", Micaela Sánchez Malcolm. "Argentina se merece un debate global y exhaustivo sobre la IA", Micaela Sánchez Malcolm.

Evitar “escudos de impunidad” en el uso de la IA

El Senado debate en comisión un proyecto del Poder Ejecutivo para modernizar la Ley General de Sociedades (Ley N° 19.550), mediante la flexibilización, la digitalización y la incorporación de economía digital, inteligencia artificial y Sociedades DAO. En este marco, organizaciones de la sociedad civil, como The Common Initiative, Salus Terrae, Taller Ecologista, Colectivo Justicia Tech, Salvemos al Iberá y Asambleas Ciudadanas por el Agua, entre otras, exigieron la eliminación de las "sociedades automatizadas" de la reforma para evitar "escudos de impunidad" en el uso de la Inteligencia Artificial (IA), que dejen sin responsables humanos, ni garantías ante posibles daños del algoritmo. En esta misma línea, el juez Julián Benito Flores argumentó durante las reuniones informativas de la comisión que "detrás del algoritmo, siempre tiene que haber una persona que responda" y que "lo que nunca puede desmaterializar es la justicia".

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