13 de septiembre de 2026 Inicio
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Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 18 de septiembre en 2026

A mitad de mes dos localidades bonaerenses tendrán asueto. Quiénes tendrán un día de descanso y cuál es el motivo de la celebración.

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Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 18 de septiembre en 2026
  • Dónde será feriado el viernes 18 de septiembre
  • Por qué se conmemora esta fecha
  • Qué localidades tendrán un día de descanso
  • Cuál es el próximo feriado nacional de 2026

Fin de semana largo confirmado: el viernes 18 de septiembre será feriado y habrá un día de descanso para los habitantes de dos localidades bonaerenses. Por qué se conmemora y quiénes podrán disfrutarlo.

Un feriado distinto en septiembre invita a tomarse un recreo y disfrutar de un merecido descanso al aire libre en la provincia.
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Septiembre de 2026 no tiene feriados nacionales en Argentina. Sin embargo, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires cuentan con jornadas especiales vinculadas a sus aniversarios fundacionales.

El anteúltimo viernes del mes será una de esas fechas para dos pueblos bonaerenses: Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, y Loma Verde, perteneciente al partido de General Paz. La fecha está vinculada con los aniversarios de ambas localidades. (El Observador)

Por qué es feriado el viernes 18 de septiembre y quienes tienen fin de semana largo

La jornada alcanzará a Gobernador Udaondo y Loma Verde, dos localidades ubicadas en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Gobernador Udaondo, la fecha está relacionada con el 18 de septiembre de 1911, cuando se asignó el nombre a la estación ferroviaria que dio origen al pueblo. La localidad se encuentra en el partido de Cañuelas.

Por su parte, Loma Verde también tiene como fecha histórica el 18 de septiembre de 1911. Ese día la estación del Ferrocarril Provincial recibió oficialmente ese nombre. Actualmente forma parte del partido de General Paz.

La jornada se establece con motivo de los aniversarios fundacionales de ambas localidades bonaerenses. No se trata de un feriado nacional, por lo que no alcanza a todos los trabajadores de la Argentina. La modalidad de descanso depende de las disposiciones correspondientes a cada municipio y actividad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

En 2026, los feriados trasladables contemplados en el calendario nacional son:

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

En el calendario de 2026, el 17 de agosto y el 12 de octubre caen lunes, por lo que se mantienen en esa fecha. El feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 23 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

Para 2026 se establecieron tres días no laborables con fines turísticos:

  • Lunes 23 de marzo, que permite formar un fin de semana largo junto al 24 de marzo.
  • Viernes 10 de julio, que extiende el fin de semana posterior al 9 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre, que genera un fin de semana largo junto al feriado del 8 de diciembre.

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