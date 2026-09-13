Quiere el Oscar: como fue la increíble transformación de Sebastian Stan El actor sorprendió con un cambio de apariencia para su nuevo papel, muy diferente a la imagen que suele mostrar en pantalla. Agregar C5N en









Así fue la transformación de Sebastian Stan para su última película. Getty Images

Sebastian Stan sorprendió con una nueva transformación para uno de sus próximos proyectos.

El actor asumió un papel que le exigió modificar su apariencia y su forma de interpretar.

La preparación para el personaje incluyó importantes desafíos a nivel actoral.

Esta nueva producción representa otro paso en su búsqueda de grandes reconocimientos. Sebastian Stan volvió a modificar por completo su apariencia para ponerse al frente de un nuevo desafío actoral. El intérprete, conocido por asumir papeles muy diferentes entre sí, sorprendió con un cambio físico que poco tiene que ver con la imagen que suele mostrar en pantalla. Esta vez, la transformación formó parte de su trabajo para Fjord, una película que se estrenó a mitad de este año en Europa y que todavía no tiene fecha de arribo a los cines del país.

La película está dirigida por Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y tiene a Stan como protagonista. En la historia interpreta a un padre rumano profundamente religioso que se instala junto a su familia en un pueblo de Noruega donde creció su esposa. Para construir al personaje, el actor decidió modificar varios aspectos de su apariencia y alejarse de su imagen habitual.

Así se ve Sebastian Stan en Fjord, su última película. MUBI El cambio más llamativo está en su cabeza: Stan aparece pelado y con anteojos, dos elementos que transforman por completo su aspecto. Sin embargo, para el actor, la parte más exigente del trabajo no estuvo necesariamente relacionada con lo físico. Según explicó, modificar su apariencia le permite acercarse al personaje y cambiar también su manera de moverse y expresarse.

Así fue la impactante transformación de Sebastian Stan Stan ya había atravesado cambios importantes para otros trabajos, entre ellos Pam & Tommy, donde bajó más de nueve kilos, y El aprendiz, producción para la que aumentó aproximadamente el mismo peso. A partir de esas experiencias, el intérprete considera que adaptar su cuerpo y su imagen es una herramienta más dentro de la construcción de un papel.

“Creo que adaptar la apariencia ayuda enormemente y aporta autenticidad al personaje”, explicó el actor. Para Stan, la transformación no modifica solamente lo que ve el público, sino también la forma en la que él mismo se relaciona con la interpretación. Los movimientos, los gestos y hasta algunas reacciones pueden cambiar cuando el aspecto físico se acerca al de la persona que busca representar.