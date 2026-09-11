Carta abierta de organizaciones de la sociedad civil a Patricia Bullrich: piden frenar el avance de "empresas de IA" Más de 30 entidades y especialistas advierten la senadora oficialista que permitir empresas gestionadas bajo algoritmos sin control humano directo genera severos riesgos de impunidad y vacíos de responsabilidad legal. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich. NA

Un amplio colectivo de la sociedad civil argentina, integrado por más de treinta organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, junto a referentes académicos y jurídicos, le envió una carta abierta a la senadora por la Libertad Avanza Patricia Bullrich donde le exigen frenar de "manera inmediata" la incorporación de las figuras de "Sociedades Automatizadas" y "Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO)" dentro del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades tratado en el Senado de la Nación.

El reclamo se hace público luego de semanas de debate en la Comisión de Legislación General del Senado, donde la propia senadora había reconocido públicamente que las empresas automatizadas "vuelan en las nubes" y que "alguien tiene que hacerse responsable", prometiendo modificaciones para endurecer la responsabilidad legal con representantes físicos.

Pese a eso, señalan, a tres semanas de ese anuncio la normativ modificada sigue sin ser presentada, lo que impulsó a las entidades a advertir que "un parche de redacción ya no alcanza y el tiempo de negociarlo puertas adentro se terminó".

La alerta internacional sobre la falta de control en la IA El documento de la sociedad civil suma además una reciente advertencia internacional señalada por el investigador Jacob Coxon, que renunció a OpenAI y Anthropic y denunció una carrera irresponsable hacia la superinteligencia.

Tras sus dichos, Evan Hubinger, integrante del equipo de seguridad de Anthropic, admitió públicamente que dentro de la industria calculan una probabilidad superior al 10% de que la IA provoque la extinción humana en la próxima década.