11 de septiembre de 2026 Inicio
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Carta abierta de organizaciones de la sociedad civil a Patricia Bullrich: piden frenar el avance de "empresas de IA"

Más de 30 entidades y especialistas advierten la senadora oficialista que permitir empresas gestionadas bajo algoritmos sin control humano directo genera severos riesgos de impunidad y vacíos de responsabilidad legal.

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Patricia Bullrich. 

Patricia Bullrich. 

NA

Un amplio colectivo de la sociedad civil argentina, integrado por más de treinta organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, junto a referentes académicos y jurídicos, le envió una carta abierta a la senadora por la Libertad Avanza Patricia Bullrich donde le exigen frenar de "manera inmediata" la incorporación de las figuras de "Sociedades Automatizadas" y "Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO)" dentro del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades tratado en el Senado de la Nación.

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El reclamo se hace público luego de semanas de debate en la Comisión de Legislación General del Senado, donde la propia senadora había reconocido públicamente que las empresas automatizadas "vuelan en las nubes" y que "alguien tiene que hacerse responsable", prometiendo modificaciones para endurecer la responsabilidad legal con representantes físicos.

Pese a eso, señalan, a tres semanas de ese anuncio la normativ modificada sigue sin ser presentada, lo que impulsó a las entidades a advertir que "un parche de redacción ya no alcanza y el tiempo de negociarlo puertas adentro se terminó".

La alerta internacional sobre la falta de control en la IA

El documento de la sociedad civil suma además una reciente advertencia internacional señalada por el investigador Jacob Coxon, que renunció a OpenAI y Anthropic y denunció una carrera irresponsable hacia la superinteligencia.

Tras sus dichos, Evan Hubinger, integrante del equipo de seguridad de Anthropic, admitió públicamente que dentro de la industria calculan una probabilidad superior al 10% de que la IA provoque la extinción humana en la próxima década.

En este marco, para las organizaciones argentinas, estos hechos demuestran que "ni siquiera las empresas líderes del mundo tienen resuelto el control humano efectivo sobre sistemas autónomos», lo que vuelve insostenible que la Argentina apruebe un régimen donde las sociedades operen sin supervisión humana previa documentada".

Qué le exigen a Patricia Bullrich las sociedades de organización civil

Las organizaciones firmantes, entre las que destacan el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), junto a referentes individuales como Alberto Binder, Nina Brugo y Micaela Sánchez Malcolm, elevaron cinco reclamos centrales a Bullrich :

  • Convocatoria a una audiencia pública amplia para transparentar el debate ante la ciudadanía.
  • Supresión total del artículo 14 (Sociedad Automatizada) del proyecto.
  • Supresión total de la Sección V (artículos 258 a 265) referida a las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAOs).
  • Reformulación del artículo 102 para exigir que todo uso de IA en decisiones corporativas requiera autorización humana previa, trazable y documentada.
  • Debate marco sobre IA: Tratar cualquier régimen futuro dentro de una ley específica de inteligencia artificial que contemple seguros obligatorios, supervisión en tiempo real y responsabilidad solidaria, en lugar de incluir artículos livianos en la ley mercantil.

La carta completa

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