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Saltó a la fama con un personaje histórico de los libros y no descarta volver a encarnarlo: quien es

Una respuesta del actor volvió a despertar el interés de quienes esperan desde hace años una nueva historia.

Este actor saltó a la fama con un personaje histórico y no descarta volver a interpretarlo.

Este actor saltó a la fama con un personaje histórico y no descarta volver a interpretarlo.

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  • El protagonista volvió a referirse a la posibilidad de interpretar nuevamente a un personaje muy reconocido.
  • Una breve respuesta reavivó las expectativas de los seguidores de la historia.
  • La ficción se convirtió en un éxito internacional y marcó un momento clave en su carrera.
  • Tras ese papel, el actor participó en importantes producciones de cine y televisión.

Hay personajes que quedan asociados para siempre con un actor, y ese es el caso de Benedict Cumberbatch con Sherlock Holmes. La serie de la BBC lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial y, años después de su final, el intérprete volvió a referirse a la posibilidad de ponerse nuevamente en la piel del famoso detective. Sus palabras fueron suficientes para reavivar una expectativa que sus seguidores mantienen desde hace tiempo.

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El actor británico interpretó Sherlock Holmes en la exitosa serie de la BBC.

El actor británico interpretó Sherlock Holmes en la exitosa serie de la BBC.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, Cumberbatch recibió una consulta directa sobre un posible regreso a la historia basada en las novelas de Arthur Conan Doyle. Aunque no confirmó ningún proyecto, dejó una respuesta que rápidamente llamó la atención: “Nunca digas nunca...”. La frase volvió a instalar la posibilidad de que el actor pueda interpretar otra vez al personaje que marcó una etapa clave de su carrera.

Más allá de esa posibilidad, el actor recordó con cariño el universo de la serie y destacó el trabajo realizado por sus creadores, Steven Moffat y Mark Gatiss. “Me encanta el mundo que Steven y Mark han creado en torno a estas increíbles novelas”, aseguró. También valoró el vínculo construido con los seguidores y la atención que generaron los personajes y las historias.

Así fue el papel que hizo famoso a Benedict Cumberbatch

Sherlock se estrenó en 2010 y presentó una versión moderna del detective creado por Conan Doyle. La producción trasladó sus historias a la época contemporánea y encontró en Cumberbatch y Martin Freeman, quien interpretó a John Watson, una dupla central para el desarrollo de la trama. La serie combinó misterio, humor y elementos de las novelas originales, hasta convertirse en un éxito internacional.

Cumberbatch junto a Martin Freeman, quien interpretó a John Watson.

Cumberbatch junto a Martin Freeman, quien interpretó a John Watson.

La ficción tuvo cuatro temporadas y varios episodios especiales, además de recibir numerosos reconocimientos. El trabajo de Cumberbatch como Sherlock le valió nominaciones a importantes premios y también un Premio Primetime Emmy en 2014. A partir de ese papel, su carrera tomó una dimensión internacional y comenzó a recibir propuestas para grandes producciones de Hollywood.

Después de convertirse en Sherlock Holmes, Cumberbatch amplió considerablemente su recorrido en el cine. Interpretó a Doctor Strange en el universo de Marvel, a Smaug y al Nigromante en El Hobbit y a John Harrison en Star Trek: En la oscuridad. También participó en películas como 12 años de esclavitud, El poder del perro y El código enigma, consolidando una trayectoria que hizo que aquel personaje de la televisión quedara como uno de los papeles más importantes de su carrera.

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