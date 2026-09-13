Un boxeador argentino sufrió un durísimo nocaut: tuvieron que sacarlo del ring en camilla

El boxeador argentino Rodrigo Ruíz recibió un duro nocaut en la pelea que disputó el sábado frente al mexicano Ángel Talavera Carrillo en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda. El tucumano recibió un fuerte golpe de izquierda en la mandíbula que lo desmayó y lo tiró a la lona. El árbitro decretó el KO técnico inmediatamente y Ruíz fue sacado del ring en camilla.
El combate a diez asaltos puso en juego los títulos latinos vacantes de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero Talavera Carrillo se quedó sin los cinturones porque no dio el pesaje.
El enfrentamiento comenzó con ventaja para el pugilista local. Ruíz derribó al mexicano en el primer round y tomó la iniciativa de las acciones ofensivas durante los minutos iniciales. Talavera Carrillo se recuperó de la caída inicial sin mayores complicaciones. El visitante avanzó con firmeza y logró imponer su presencia física con el transcurso de los asaltos hasta encontrar su oportunidad.
La acción decisiva ocurrió en el quinto asalto de la contienda. Ruíz lanzó un ataque al rostro de Talavera Carrillo, pero el mexicano esquivó la agresión y respondió de inmediato con un impacto de izquierda directo a la mandíbula del argentino.
Ruíz cayó a la lona inconsciente y recibió atención médica inmediata sobre el ring. El árbitro decretó el nocaut técnico ante la imposibilidad del tucumano de reincorporarse, quien de esta manera sumó su segunda derrota del año tras una caída por puntos en Australia.