Un boxeador argentino sufrió un durísimo nocaut: tuvieron que sacarlo del ring en camilla El tucumano Rodrigo Ruíz recibió un fuerte golpe de izquierda en la mandíbula que lo desmayó y lo tiró a la lona. El árbitro decretó el nocaut técnico en el quinto asalto. El mexicano Ángel Talavera Carrillo resultó ganador, pero se quedó sin los cinturones porque no dio el pesaje. Por Agregar C5N en









El árbitro decretó el KO técnico inmediatamente.

El boxeador argentino Rodrigo Ruíz recibió un duro nocaut en la pelea que disputó el sábado frente al mexicano Ángel Talavera Carrillo en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda. El tucumano recibió un fuerte golpe de izquierda en la mandíbula que lo desmayó y lo tiró a la lona. El árbitro decretó el KO técnico inmediatamente y Ruíz fue sacado del ring en camilla.

El combate a diez asaltos puso en juego los títulos latinos vacantes de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero Talavera Carrillo se quedó sin los cinturones porque no dio el pesaje.

El enfrentamiento comenzó con ventaja para el pugilista local. Ruíz derribó al mexicano en el primer round y tomó la iniciativa de las acciones ofensivas durante los minutos iniciales. Talavera Carrillo se recuperó de la caída inicial sin mayores complicaciones. El visitante avanzó con firmeza y logró imponer su presencia física con el transcurso de los asaltos hasta encontrar su oportunidad.

La acción decisiva ocurrió en el quinto asalto de la contienda. Ruíz lanzó un ataque al rostro de Talavera Carrillo, pero el mexicano esquivó la agresión y respondió de inmediato con un impacto de izquierda directo a la mandíbula del argentino.

Ruíz cayó a la lona inconsciente y recibió atención médica inmediata sobre el ring. El árbitro decretó el nocaut técnico ante la imposibilidad del tucumano de reincorporarse, quien de esta manera sumó su segunda derrota del año tras una caída por puntos en Australia.

Los videos del impactante nocaut al tucumano Rodrigo Ruíz Impresionante KO recibió el Tucumano Rodrigo "C4" Ruiz. El mexicano Angel Talavera es quien venció a su par tucumano, pero no pudo adjudicarse los títulos latinos de la OMB y la FIB porque no había dado el peso pactado. Este KO requiere un profundo análisis de Ruiz y de su equipo pic.twitter.com/lR3ZDrIWGg — Juan Luna Periodista (@SoyJuanLuna) September 13, 2026 BRUTAL KO



El argentino Rodrigo C4 Ruiz sufrió frente a un Ángel Talavera bien plantado desde el tercer round y todo terminó con una zurda letal a la mandíbula.



Los títulos quedaron vacantes debido a que el mexicano no dio el peso.pic.twitter.com/7X4jb94NBg — Cristian Brossy (@CristianHB77) September 13, 2026