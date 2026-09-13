13 de septiembre de 2026 Inicio
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La atropellaron, la abandonaron y buscan al responsable: el caso de la ciclista que conmueve a Mar del Plata

Una ciclista sufrió politraumatismos tras ser embestida por una camioneta blanca en el barrio Los Pinares. El conductor se dio a la fuga y la víctima quedó tirada en la calle. Sus familiares reclaman videos o información para identificar la patente y dar con el responsable. La mujer se encuentra imposibilitada para trabajar.

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El conductor de la camioneta embistió a la ciclista y se dio a la fuga.

El conductor de la camioneta embistió a la ciclista y se dio a la fuga.

El conductor de una camioneta blanca atropelló a una ciclista en el barrio Los Pinares, en Mar de Plata. La levantó por el aire, destruyó su bicicleta y huyó sin mirar atrás. La víctima quedó herida en el medio de la calle y sus familiares reclaman información o videos que permitan identificar la patente y dar con el responsable. Mientras tanto, la mujer no puede trabajar porque perdió su medio de transporte y su herramienta diaria.

Tres personas iban en el Ford Focus Gris que volcó en la Ruta 129, en Corrientes. 
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El accidente ocurrió el miércoles 9 de septiembre a las 16 en la esquina de Torres de Vera y Rejón, cuando una ciclista intentaba cruzar la calzada de doble mano y fue embestida por una camioneta blanca. En lugar de detenerse para asistirla, el conductor aceleró y se dio a la fuga por Rejón, sin que hasta el momento se sepa si luego tomó rumbo hacia la avenida Constitución, ubicada a siete cuadras.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto del impacto donde la mujer es golpeada por el vehículo —que sería una Fiat Strada—, rebota contra el capot y cae con violencia sobre el asfalto. La secuencia evidencia la brutalidad del choque y refuerza la búsqueda de testigos que puedan aportar datos para identificar al responsable.

Como consecuencia del brutal impacto, la mujer perdió sus lentes y su bicicleta, que "voló hasta la otra esquina" y quedó destruida, de acuerdo al testimonio de sus allegados. Por esa razón, desde el accidente se encuentra sin poder trabajar porque ese era su medio de transporte.

"Buscamos información o videos para dar con la patente de esta camioneta que atropelló a una ciclista y se dio a la fuga", publicaron tanto sus familiares como allegados, quienes también acercaron un número de teléfono para aquellos que cuenten con algún dato: 2236104389.

Accidente vial: Aldo Leiva chocó con un camión en Chaco y su auto quedó destruido

El diputado peronista Aldo Leiva chocó con un camión en la ruta nacional 11 en Chaco y su auto quedó con el frente totalmente destruido, pero no hubo heridos. Tanto el legislador como el otro conductor resultaron ilesos. El siniestro vial fue cerca de la localidad de Colonia Benítez y al norte de Resistencia.

Tras el choque, una ambulancia llegó al lugar y el personal médico constató que Leiva no presentaba lesiones. "Quiero agradecer a Dios por mi estado de salud y transmitirles tranquilidad; me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde", publicó el legislador en X este sábado.

El auto de Aldo Leiva tras chocar con un camión en la ruta nacional 11 en Chaco.

El auto de Aldo Leiva tras chocar con un camión en la ruta nacional 11 en Chaco.

El siniestro generó un corte parcial del carril descendente de la ruta y la Policía Caminera desplegó un operativo para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector hasta completar las tareas de asistencia, peritaje y retiro de los vehículos.

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