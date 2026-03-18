Javier Milei: "Necesitamos una modernización laboral para que no haya sufrimiento social"

En medio de fallos judiciales contra la reforma laboral, el Presidente participó de un homenaje a Adam Smith, su ídolo y "fundador" del liberalismo económico. Defendió la ley y, respecto a los empleos perdidos, aseguró que un "mercado de trabajo flexible" va a permitir "reasignar los recursos".

En medio de fallos judiciales contra la reforma laboral , el presidente Javier Milei defendió el proyecto que impulsó su gobierno y aseguró que un "mercado de trabajo flexible" permitirá "reasignar recursos" para contrarrestar la pérdida de puestos de trabajo. "Necesitamos una modernización laboral para que no haya sufrimiento social", afirmó.

El mandatario habló este miércoles en el marco del homenaje a Adam Smith que se realizó en el Palacio Libertad. A 250 años de la publicación de la obra del escocés La riqueza de las naciones, el mandatario participó del tributo a uno de sus máximos referentes, días después de mencionar la "mano invisible" en su presentación en el Foro Económico de Madrid .

Junto con el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier , como moderador y quien estuvo a cargo del preámbulo, y el economista Juan Carlos de Pablo, el líder libertario no escatimó en elogios para Smith. "Es una persona que escribió 200 años adelantado a su época", aseguró.

En sus palabras, puntualizó sobre la visión que tuvo el economista europeo mucho tiempo antes de la Revolución Industrial. "Si se divide el trabajo, se gana productividad. Si se aprende a hacerlo mejor, se gana en productividad", analizó y agregó: "En algún momento, pegan un salto tecnológico", en referencia al crecimiento exponencial de la producción.

También se refirió indirectamente al achicamiento de la economía y la pérdida de empleos: mencionó que "no es un proceso instantáneo", pero afirmó que es necesario "un mercado de trabajo flexible" para que la "reasignación de recursos" se pueda aplicar. Y recalcó: "Necesitamos una modernización laboral para que no haya sufrimiento social".

Según el Presidente, para una mejor productividad es necesario optimizar los recursos y los tiempos. "No tenemos más de 24 horas por día. Entonces, hay un límite de trabajo", resaltó siguiendo el pensamiento de Smith. "Hay un límite de hasta dónde puedo hacer crecer la producción", subrayó.

LLA en el homenaje a Adam Smith 18-03-26 Karina Milei, Adorni, Caputo, Santilli y otros funcionarios de LLA presenciaron el evento. X @LLibertadAvanza

"¿Qué es la fábrica de alfileres? Es un mecanismo por el cual, con los mismos recursos, puedo producir más o puedo producir lo mismo con menos recursos. Es en el fondo el progreso tecnológico", aseveró, y arremetió contra la oposición porque considera que están "en contra" de la modernización del trabajo.

Además, Milei defendió la intervención de privados en los procesos productivos. "Todos estos proyectos alguien los tiene que financiar", indicó. En la misma línea, ponderó el trabajo de Federico Sturzenegger: "Nosotros tenemos un Ministerio que se ocupa de liberar rendimientos crecientes. Es decir, las desregulaciones que hace Federico, más de 15 mil. La consecuencia de eso es que libera rendimientos crecientes", expresó.

En contrapartida, enumeró las normativas que van en detrimento del modelo liberal. "Pueden vulnerar desde el Estado el derecho a propiedad por dos vías: una es cobrando impuestos, y la otra es mediante regulaciones. Un ejemplo claro: muchos de los que están acá son artífices de haber eliminado la siniestra, nefasta y repugnante Ley de alquileres", sostuvo, y con la misma agresividad cerró: "Obviamente, obra de un comunista pelotudo, porque hoy la sigue defendiendo. Dice que el problema es que se aplicó mal, como todo zurdo".

El mandatario también agradeció la tarea del ministro de Economía, Luis Caputo. "Una de las cosas que a mí me parece importante de la batalla cultural es que nosotros estamos a punto de empezar un fuerte proceso de crecimiento. Gracias, Toto, 30% del gasto público en términos reales", y sumó: "Nosotros, el primer año, de diciembre 2024 contra diciembre 2023, crecimos 6,6%".

En ese sentido, sacó pecho de su administración y atacó a quienes critican su gestión: "Les guste o no les guste a la prensa y a todos los que odian al modelo de la libertad, porque necesitan defender sus privilegios de casta. Ya sea la casta empresarial, o sea, los empresaurios, los políticos chorros, los nacionalistas de pacotilla, los periodistas pauteros o profesionales que viven de parasitar a la población".

En la misma línea, retornó la idea del liberalismo como un modelo a seguir en un espectro amplio y volvió a disparar contra quienes están en desacuerdo. "Ellos se arrogan ser los dueños de la moral. Eso es falso, esa bandera es nuestra. Ellos de altruistas no tienen un carajo", afirmó y cerró: "Mataron a más de 150 millones de seres humanos".

"Hay una frase que dice: 'Sobre hombros de gigantes', y uno de los gigantes que a mí me ayudó fue usted", fueron las palabras que un emocionado Milei le dedicó a Juan Carlos de Pablo en el cierre del homenaje. "Este momento no lo podemos mejorar. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo", concluyó ante el aplauso cerrado de todo el auditorio en el ex CCK.