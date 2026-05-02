2 de mayo de 2026 Inicio
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Myriam Bregman, sobre Manuel Adorni y su paso por el Congreso: "Concentró en él toda la bronca contenida de dos años de ajuste"

La diputada del Frente de Izquierda analizó la presentación del jefe de Gabinete y la innecesaria exposición de Javier Milei, por un funcionario que "no puede coordinar dos palabras".

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La diputada aseguró que el Gobierno está fuera de la realidad de los argentinos.

C5N

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman visitó los estudios de C5N y participó del programa TVR, que conducen Juan Di Natale y Carolina Papaleo. La dirigente calificó la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso, con la presencia de Javier Milei, como un error estratégico del Presidente.

Milei compartió un video donde se lo ve construyendo al país con bloques de juguete. 
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La legisladora hizo hincapié en que el funcionario no pudo hilvanar dos palabras y que la presencia del mandatario fue innecesaria: "Milei se tiró arriba de la granada al lado de un hombre que no podía decir dos palabras por sí mismo. Si no lee cómo se llama, no puede coordinar nada”.

Además, remarcó la "inseguridad" del vocero presidencial que aún teniendo las preguntas de antemano, no tuvo la autonomía para explayarse y leyó en todo momento: hasta lo que respondió por las acusaciones que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades patrimoniales, entre viajes y propiedades.

"Adorni concentró en él toda la bronca contenida de dos años de ajuste. Adorni era muy burlón, recuerden cómo trataba a la gente con discapacidad, agredía a periodistas, contestaba con chicanas en las redes sociales. Ahora lo ves y es un trapo de piso. Si no lee como se llama, no lo puede ni anunciar.", remarcó la legisladora.

Hay algo que es la sentencia popular. Cuando la sociedad dice vos te reías de mí, me sacabas la pensión... ya está. Hay algo que es la sentencia popular. Cuando la sociedad dice vos te reías de mí, me sacabas la pensión... ya está.

Bregman recordó el pasado "chicanero" de Adorni en redes sociales, y la "crueldad" en abordar temas como el de la discapcidad y los trabajadores estatales: "Vos me estuviste tomando el pelo, te burlaste de mí, me sacaste la pensión, te reíste de mi hija que tiene discapacidad', me dejaste sin trabajo", apuntó la abogada.

La abogada remarcó que el Gobierno adoptó rápidamente los vicios de la política tradicional que venía a combatir, y sentenció: "Se volvieron tan casta rápidamente que se confundieron un montón... Están expuestos y no logran percibir la bronca que tiene la gente”. Agregó que "la indignación de la gente crece porque no ven un gramo de sensibilidad" para los que la están pasando muy mal.

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