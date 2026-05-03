Video: así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami El astro del fútbol fue a ver la carrera del piloto pilarense. En la previa compartieron una charla que duró varios minutos entre sonrisas y abrazos. Por + Seguir en







Video: así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami

La previa del Gran Premio de Miami estuvo marcada por el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la grilla del circuito estadounidense. El capitán argentino se acercó al paddock para saludar al piloto pilarense, en un gesto que combinó respaldo simbólico y alto impacto mediático.

Ambos se fundieron en un abrazo distendido minutos antes de la largada. Messi, acompañado por su familia, explicó que aprovechó su estadía en Miami para vivir de cerca una carrera de Fórmula 1 y, especialmente, para ver en acción al pilarense.

"Disfrutando con mi familia y viviendo esta experiencia por primera vez. Quería ver a Franco y siempre me quedaba lejos, ahora me voy para arriba a ver la carrera”, comentó el 10 ante las cámaras.

La presencia del futbolista alteró la rutina habitual del circuito. Su paso por boxes y motorhomes generó un movimiento constante de curiosos, mecánicos e ingenieros que buscaron una foto o un saludo. Incluso se lo vio interactuar con equipos de punta y observar de cerca detalles de los monoplazas, en una recorrida poco habitual para una figura de su dimensión.

Para Colapinto, el respaldo llegó en un momento competitivo favorable. El piloto de Alpine largó desde el octavo puesto tras beneficiarse por una descalificación previa, con la expectativa de mantenerse en zona de puntos y aportar al campeonato de constructores. En ese contexto, la visita de Messi sumó un condimento extra a una jornada que ya tenía peso propio dentro del calendario.