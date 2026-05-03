Shakira hizo estallar Copacabana: brilló en una noche récord ante más de dos millones de personas

La colombiana se convirtió en la primera artista latina en protagonizar un show de esta magnitud en la playa de Río de Janeiro, con una puesta tecnológica deslumbrante, invitados de lujo y un repertorio que atravesó tres décadas de carrera.

Copacabana dejó este sábado de ser una playa carioca para convertirse en el escenario más grande del mundo. Shakira , acostumbrada a romper récords, congregó a más de dos millones de personas en un concierto gratuito en Río de Janeiro que ya figura entre los más multitudinarios de la historia reciente.

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El espectáculo la consolida como la primera artista latina en protagonizar un show de esta magnitud en ese icónico lugar , superando las cifras de Madonna y acercándose al récord de Lady Gaga . Río de Janeiro, que viene construyendo una tradición de megashows en su costa, encontró en Shakira a su figura perfecta para 2026.

Cerca de las 11, el público comenzó a ver un espectáculo de drones en el cielo carioca que daban forma al rostro de la diva. La figura de una loba y la silueta de Shakira iluminaron Copacabana antes de que sonara la primera nota . La ciudad, que en los días previos había rebautizado su playa como "Lobacabana" , estaba lista.

Con algo más de una hora de demora (atribuida oficialmente a un problema personal ya resuelto), Shakira subió al imponente escenario dispuesta a recorrer el repertorio de su tour Las mujeres ya no lloran, con las canciones de su último álbum, sus grandes éxitos y varios artistas invitados, durante más de dos horas de concierto .

Abrió con La fuerte y no aflojó. Siguieron Girl Like Me, un mix entre Las de la intuición y el superhit Estoy aquí, y más tarde la balada Inevitable. En su primera pausa, habló en portugués fluido y dijo lo que el público necesitaba escuchar: "La vida es mágica. Brasil, yo te amo. Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas" .

Luego vino el bloque más personal. Antes de Don't Bother Me, volvió a referirse a esa masiva audiencia: "Saben que la vida para mí no fue la más fácil en los últimos años. Pero cada vez que caemos nos levantamos un poco más sabias y más resilientes. Porque las mujeres ya no lloran". "Las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles", agregó, y el público estalló.

Shakira Copacabana Río de Janeiro Brasil 2 mayo 2026 público El acompañamiento del público a Shakira en Copacabana.

El repertorio fue un viaje completo. La bicicleta, La tortura, Hips Don't Lie, Pies descalzos, sueños blancos, la balada Antología y la furia de Waka Waka y She Wolf se sucedieron ante una multitud que no dejó de corear ni un instante. El bloque acústico de Antología se convirtió en uno de los momentos más íntimos, mientras que Acróstico, acompañada de imágenes de sus hijos en las pantallas, generó un ambiente profundamente emotivo.

Los invitados especiales fueron, sin dudas, el punto más alto de la velada. Anitta fue la primera en aparecer para el tema Choka Choka. Luego llegó Caetano Veloso, de quien Shakira dijo que su elegancia marcaba la historia de la música popular brasileña, y juntos compartieron O Leãozinho. Enseguida subió María Bethânia, y con ella cantó O que é, o que é. Hacia el final convocó a Ivete Sangalo para una versión del clásico de Jorge Ben Jor, País tropical. Fue una declaración de amor hacia Brasil que el público agradeció con una ovación interminable.

El cierre llegó con She Wolf y la BZRP Music Sessions #53, donde la frase que la catapultó a un nuevo nivel de masividad, "las mujeres no lloran, las mujeres facturan", fue coreada por millones de voces al unísono.

El impacto económico de los shows gratuitos en Río de Janeiro

El evento no fue solo cultural: la alcaldía de Río estimó un impacto superior a los 800 millones de reales, unos u$s160 millones, y un fuerte aumento en el turismo, con reservas aéreas que crecieron más del 80% respecto al año anterior. Para garantizar la seguridad se desplegaron casi 8.000 agentes de policía, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de ingreso con detectores de metales.