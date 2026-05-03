Fueron a Viena y descubrieron en el aeropuerto que los habían estafado: más de 100 familias damnificadas

Paula Facal es denunciada al menos desde el año pasado por el entorno del colegio de sus hijos por maniobras fraudulentas por miles de dólares. Una de las víctimas fue a reclamar el dinero y fue echada a los golpes por su marido.

Los casos de estafas en gestiones de viajes se siguen multiplicando, y casos de vieja data que no cuentan con detenciones siguen operando y quedándose con el dinero de las familias. Es el caso de Paula Facal, denunciada al menos desde el año pasado por el entorno del colegio de sus hijos por maniobras fraudulentas por miles de dólares .

Eros Daffina , médica pediatra, reitera su denuncia a nivel mediático luego de que hace algunos meses se hubieran presentado en el domicilio de la presunta estafadora para reclamarle el dinero, y fueran golpeados por su marido , en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según contó Eros este domingo en diálogo con Néstor Dib en Argentina en Vivo por C5N , Facal se ganó la confianza de las familias organizando un primer viaje exitoso, para luego estafar a un grupo más amplio. En su caso, solo se cumplió con el viaje de ida a Viena, donde descubrieron que el resto de los servicios contratados no habían sido pagados , obligándolos a desembolsar nuevamente el dinero para continuar su viaje por Asia con sus dos hijas menores.

La estafadora utilizaba comprobantes y transferencias falsas para simular los pagos . Se estima que hay más de 100 estafas similares, y el caso está judicializado bajo la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Roma . Las imágenes del expediente muestran al marido de la acusada, cómplice de los hechos, empujando y amenazando a las víctimas cuando fueron a reclamar su dinero.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Facal no ha sido detenida. La Justicia allanó su departamento, donde se incautó un celular, una computadora y un cuaderno con los nombres de los estafados y los montos en dólares, pero según Daffina estos elementos no han sido analizados en nueve meses.

Los damnificados han agotado todas las instancias legales y denuncian la inacción de la Justicia. El abogado de Facal, Adrián Cornaglia, afirmó que su clienta pagaría con un crédito, lo cual resultó ser falso.

Además de las estafas de viajes, se ha revelado que la mujer y su marido también han estafado a negocios y supermercados en el barrio de Palermo, utilizando transferencias bancarias fraudulentas. Se mudan de colegio cada año, habiendo pasado por el Children, el San Francisco Javier y actualmente en el Corazón de María, donde ya se ha alertado a la comunidad educativa.

Los vecinos del edificio donde residen los acusados, un inmueble de categoría en Palermo, han cortado el acceso a las amenities debido a que no pagan el alquiler ni las expensas desde hace meses.