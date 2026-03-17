17 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei aseguró que la inflación mayorista "está bajando" y "anticipa" la tendencia minorista

El Presidente celebró el Índice de Precios Mayoristas, que fue de solo 1% en febrero, y afirmó que la dinámica apunta a una baja. "Minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios, que tardan más", sostuvo.

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Milei celebró el IPM y volvió a elogiar al ministro de Economía

Milei celebró el IPM y volvió a elogiar al ministro de Economía, Luis Caputo.

X: @LLibertadAvanza

El presidente Javier Milei aseguró que la inflación mayorista "está bajando" y anticipó que la tendencia se trasladará al índice de precios minoristas. Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el líder de La Libertad Avanza celebró el dato mayorista de febrero, difundido este martes por el INDEC, y presentó "cálculos que no son proyecciones, pero que sirven para ver cómo, en dinámica, la inflación está cayendo".

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El mandatario argentino sostuvo que el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) se encuentra en el 1%; el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), en el 0,7%; y el Índice de Precios al Productor (IPP), también en el 0,7%. La publicación de Milei concluyó con un mensaje a uno de sus aliados más importantes en el Gobierno: "Toto, por lejos, el mejor ministro de Economía de la historia argentina", afirmó en relación a Luis Caputo.

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"La inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17%, mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%", sostuvo Milei.

Además, el Presidente vaticinó que esta tendencia se trasladará al Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque reconoció que "tarda más" porque "aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios". "Podrán ponerlo como quieran, pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas", sostuvo Milei.

INDEC: los costos de la construcción aumentaron un 1,9% en febrero

El costo de la construcción aumentó un 1,9% en febrero de 2026, en comparación al mes anterior, y un 24,5% con respecto al año pasado. Así lo aseguró el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mediante un informe sobre el sector.

"Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo 'Materiales', 1,6% en 'Mano de Obra' y 4,4% en 'Gastos Generales'", detalló el reporte del INDEC. Luego, se explicó que el costo del trabajo "refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

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Por otra parte, el INDEC aseguró que el incremento en "Gastos Generales" se debió a "los nuevos valores tarifarios" aprobados por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) que le aprobó aumentos a las distribuidoras Edenor y Edesur.

Por último, el informe del INDEC detalló cuáles fueron los segmentos de los materiales que más aumentaron. Entre ellos, se encontraron aquellos necesarios para los trabajos de movimiento de tierra, con el 4,2%; vidrios con el 4%; y "otros trabajos y gastos" tuvieron un incremento del 4,5%. "Se seleccionaron por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra, manteniéndose una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem de obra", sostuvieron.

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