El dardo de Shakira a Piqué en Copacabana: "Hay millones de madres solteras, sin apoyo, y yo soy una de ellas" La colombiana dio un impactante y multitudinario show en Río de Janeiro, atravesado por las vivencias recientes de la artista y un profundo mensaje de empoderamiento femenino, que despertó ovaciones entre el público, incluido un tiro por elevación a su expareja y padre de sus dos hijos. + Seguir en







Shakira hizo emocionar a más de dos millones de personas en Río de Janeiro.

Shakira hizo historia este sábado en Copacabana, al convertirse en la primera artista latina en protagonizar un show gratuito ante más de 2 millones de personas en Río de Janeiro. Más allá de la música, el espectáculo estuvo atravesado por las vivencias recientes de la artista y un profundo mensaje de empoderamiento femenino, que despertó ovaciones entre el público.

Ya de entrada, abrió con La fuerte y siguieron Girl Like Me, un mix entre Las de la intuición y el superhit Estoy aquí, y más tarde la balada Inevitable. En su primera pausa, habló en portugués fluido y dijo lo que el público necesitaba escuchar: "La vida es mágica. Brasil, yo te amo. Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas".

Y más adelante, como preludio al tema Don’t Bother Me, volvió a interpelar a esa multitud, especialmente a las mujeres: "Saben que la vida para mí no fue la más fácil en los últimos años. Pero cada vez que caemos nos levantamos un poco más sabias y mas resilientes. Porque las mujeres ya no lloran y por eso este show será dedicado a todas nosotras", expresó. "Y como dice una escritora que admiro, las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles", agregó.

Pero el momento más aplaudido fue cuando lanzó un tiro por elevación a su expareja Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. "¿Sabían que en Brasil hay más de 20 millones de madres solteras que tienen que luchar cada día para mantener a sus familias? Yo soy una de ellas", manifestó, para ser ovacionada por el público.

Embed Shakira “no Brasil, mais de 20 milhões de mães são solteiras, sem apoio… eu sou uma delas” pic.twitter.com/JMoOjiAans — floptok (@_eoantao) May 3, 2026 El impacto económico de los shows gratuitos en Río de Janeiro El evento no fue solo cultural: la alcaldía de Río estimó un impacto superior a los 800 millones de reales, unos u$s160 millones, y un fuerte aumento en el turismo, con reservas aéreas que crecieron más del 80% respecto al año anterior. Para garantizar la seguridad se desplegaron casi 8.000 agentes de policía, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de ingreso con detectores de metales.