17 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Reforma: suspenden el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires

La medida fue tomada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 tras habilitar un reclamo presentado por la Unión de Empleados Judiciales.

Por
Suspendieron el traspaso de la justicia laboral a CABA.

Suspendieron el traspaso de la justicia laboral a CABA.

El jueztitular del Juzgado Nacional del Trabajo N°30, Herman Mendel, dispuso la suspensión provisoria del acuerdo que prevé el traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. La medida responde a un planteo presentado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que cuestiona la validez del convenio.

No pueden condenar a una persona por ser socia de un empresario y ahora por ser socia de todos, indicó CFK.
Te puede interesar:

Las inconsistencias en la causa Cuadernos que marcó Cristina Kirchner

En su resolución, el magistrado ordenó frenar todos los efectos del acuerdo de transferencia, incluido en la Ley 27.802, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. De esta manera, quedan momentáneamente interrumpidas las gestiones impulsadas por el Gobierno nacional y la administración porteña para concretar el cambio de jurisdicción.

La demanda sindical apunta contra el Estado nacional y solicita la nulidad e inconstitucionalidad de las normas que habilitan el traspaso. Entre otros argumentos, el gremio sostiene que se vulneran los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales. También cuestiona el proceso legislativo, al señalar que las leyes fueron aprobadas en sesiones extraordinarias sin la convocatoria correspondiente.

Otro de los ejes del reclamo es el impacto laboral de la reforma. Según el sindicato, unas 1.600 personas que integran la Justicia Nacional del Trabajo podrían ver afectada su estabilidad. En particular, advierten que la normativa prevé la disolución progresiva de juzgados y una sala en un plazo de 180 días, una vez formalizado el traspaso.

El acuerdo, firmado entre las gestiones de Javier Milei y Jorge Macri, establece un esquema de transición: las nuevas causas pasarían a la órbita porteña, mientras que los tribunales nacionales continuarían con los expedientes ya iniciados. Además, fija criterios administrativos y presupuestarios para sostener el servicio de justicia y delimita las competencias que permanecerán en el ámbito federal, como los conflictos colectivos.

Con la decisión judicial, el proceso de traspaso queda, por ahora, en suspenso a la espera de una definición de fondo sobre la constitucionalidad del esquema.

Fallo judicial
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Condenaron a más de 23 años de prisión a uno de los asesinos de Kim Gómez

Condenaron a más de 23 años de prisión a uno de los asesinos de Kim Gómez

Adorni pidió disculpas, pero aseguró que no cometió un delito.

Avanzan en la Justicia las causas contra Manuel Adorni por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este

play

Claudio "Chiqui" Tapia declaró en la causa por presunta evasión

coimas en andis: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la drogueria suizo argentina

Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sufrió varias dilaciones.

El juicio por la muerte de Maradona fue reprogramado para mitad de abril

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia.

El Gobierno pondrá en marcha el proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales

Rating Cero

Esta producción está siendo destacada en Netflix.
play

Cual es la miniserie con Elizabeth Olsen que llegó a Netflix y con pocos capítulos se convirtió en lo más visto

A lo largo de su experiencia en Corea, atraviesa momentos de soledad y está obligada a conocer nuevas personas para intentar adaptarse y seguir adelante con su sueño. 
play

De qué se trata Un destino en Corea, la nueva película romántica que llegó a Netflix y sorprende a todos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron papás de Gia. 

Oriana Sabatini confesó que su parto empezó en medio de un partido de Dyabla

Un lugar para soñar tendrá una precuela centrada en Sarah Jensen (Jessica Rothe) y Everett Reed (Callum Kerr), los padres de Mel. 
play

Un lugar para soñar es la serie que con su séptima temporada llegó a Netflix y es de lo más visto: cuál es la historia

Según ese mensaje eliminado, el primer vistazo oficial a Spider-Man: Brand New Day llegaría este miércoles a las 7:05 AM ET, una hora que no suele ser habitual para los lanzamientos de tráilers de Sony.

¿Marvel se lanza con todo? Cada vez faltar menos para el primer tráiler de Spider Man: Brand New Day

Del Moro anunció la eliminación de Carmiña de Gran Hermano por sus comentarios racistas.

Polémica por una participante de Gran Hermano 2026: "Puede ir presa"

últimas noticias

El remisero murió desangrado.

Desalmados: el mensaje que le enviaron los asesinos del remisero de San Justo a su pareja después de matarlo

Hace 6 minutos
Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truht Social. 

Trump, sobre el conflicto de Medio Oriente: "No necesitamos la ayuda de nadie"

Hace 19 minutos
Pescados frescos y menú a $13.000 en la cebichería más elegida del Abasto

Pescados frescos y menú a $13.000 en la cebichería más elegida del Abasto

Hace 36 minutos
Luis Zubeldía dió explicaciones sobre el Que puedo saber eu que fue tendencia

Se volvió meme: un famoso técnico argentino explicó el por qué de su pronunciación en una frase que fue viral

Hace 38 minutos
Café Mulé queda a la vera del río.

El restaurante frente a la laguna de Chascomús que combina cocina argentina, cafetería y encuentros durante todo el día

Hace 42 minutos