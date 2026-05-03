La emotiva misión de un refugio que promueve la adopción de animales

Proyecto 4 Patas es una organización sin fines de lucro que funciona en la zona oeste del conurbano bonaerense. Además de rescatar los animales en situación de maltrato y abandono, también cumplen el rol de hogar de tránsito para quienes ya están en proceso de adopción.

En medio de la rutina diaria de un refugio en San Antonio de Padua, una escena se repite: decenas de perros aguardan una oportunidad. Detrás de cada uno hay una historia de abandono, maltrato o enfermedad, pero también una segunda chance gracias al trabajo de voluntarios que sostienen Proyecto 4 Patas.

Fueron a Viena y descubrieron en el aeropuerto que los habían estafado: más de 100 familias damnificadas

El lugar es una organización que hoy tiene a su cuidado alrededor de 100 animales. Algunos viven en el predio, mientras que otros transitan su recuperación en hogares temporales.

“Cada perro tiene su historia y merece ser conocida”, explicó Luciano, uno de los responsables del refugio a C5N, al describir el trabajo diario. Entre los casos, aparece el de China, una perra que fue rescatada con un tumor de gran tamaño. Tras ser operada, hoy se encuentra recuperada y lista para ser adoptada.

También está Vilma, una perra mayor que pasó un largo tiempo en recuperación y ahora busca una familia . “Muchos eligen cachorros, pero los adultos también necesitan un hogar”, remarcan desde la organización.

Otro ejemplo es Selva, una perra joven y activa, ideal para quienes buscan una mascota con energía. Y, como contracara, hay historias más complejas, como la de Cefe, un perro que fue atacado en la calle y sufrió graves heridas: perdió una de sus patas delanteras y utiliza una prótesis en la otra, aunque logró adaptarse y llevar una vida activa.

El refugio también alberga perros con discapacidades motrices, muchos de ellos atropellados. Algunos ya utilizan carritos especiales que les permiten desplazarse, mientras que otros aún están en proceso de recuperación. “Ya dimos en adopción varios perros con carrito y las familias se adaptan muy bien”, aseguran.

Entre ellos aparecen casos como Marco, que ya logró movilizarse con ayuda, o Rulo y Logan, que pronto podrán comenzar a usar sus propios dispositivos. También está Ambar, una perra pequeña que se maneja con carrito y espera una familia que le dé una oportunidad.

Cómo adoptar y ayudar a Proyecto 4 Patas

Desde la ONG explican que el proceso de adopción comienza a través de redes sociales, donde los interesados completan un formulario. A partir de allí, el equipo evalúa qué perro se adapta mejor a cada familia, teniendo en cuenta el tiempo disponible, el espacio y las posibilidades económicas.

“Adoptar implica responsabilidad. Hay gastos de alimento, vacunas y atención veterinaria que deben considerarse”, señalan.

Por otra parte, Luciano contó que el sostenimiento del refugio depende casi exclusivamente de donaciones. Además, realizan campañas de castración periódicas como una forma de combatir la sobrepoblación animal, uno de los principales problemas que enfrentan.

Más allá de los números, el mensaje que buscan transmitir es claro: cada uno de estos perros necesita afecto y un hogar. “No solo ellos encuentran una familia, también cambian la vida de quien los adopta”, resumen desde el refugio.

Quienes quieran colaborar o adoptar pueden contactarse a través de redes sociales en @proyecto4patas, donde se difunden los casos y las necesidades del lugar.