En medio de las tensiones con Osvaldo Jaldo, Javier Milei viaja a Tucumán para participar de un foro económico

El presidente se mostrará junto a Lisandro Catalán, candidato a disputar la gobernación en la provincia, tras los encontronazos que el ex ministro del Interior tuvo con el mandatario tucumano. La puja electoral tensa el apoyo legislativo del cacique norteño en el Congreso.

En medio de las nuevas revelaciones del caso $LIBRA, este jueves Javier Milei desembarcará en Tucumán para participar del Foro Económico del NOA (FENOA). El encuentro, que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales de la región, será utilizado como plataforma de lanzamiento de campaña en la provincia del ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien aspira a competir por la gobernación.

El cuarto viaje del presidente al territorio se enmarca, además, en las crecientes tensiones que el ex número dos de Guillermo Francos mantiene con el gobernador, Osvaldo Jaldo. Desde que dejó la gestión, Catalán dedica su tiempo a recorrer la provincia y armar su propio aparato, circunstancia que tensa al límite la relación con el cacique norteño. Días atrás, por caso, luego de las inundaciones que azotaron a la localidad de La Madrid, referentes de La Libertad Avanza tuvieron un fuerte intercambio por el envío de ayuda a los damnificados con laderos del ministro del Interior tucumano, Darío Montero , que culminó con un cabezazo al diputado Federico Pelli y una denuncia penal que aún se encuentra en etapa de investigación.

Aquel episodio impulsó al exministro nacional a exigirle al gobernador la renuncia de su funcionario. Jaldo no sólo ratificó a Montero dentro de su estructura del gobierno, sino que además redobló la apuesta. “Nosotros somos un equipo que venimos trabajando con mucho esfuerzo y mucho sacrificio para que vengan de otras provincias, porteños, y nos quieran dar consejos, y encima formarnos y armarnos y desarmarnos gabinetes. La verdad es que me tienen harto con estas cosas. Que vengan a laburar a Tucumán”, lanzó el mandatario en conferencia de prensa.

En este marco, el gobernador también presentó una medida cautelar contra la diputada nacional Soledad Molinuevo , quien calificó de “mafioso” al mandatario. Catalán, dispuesto a confrontar directamente con el oficialismo tucumano, advirtió que la medida impulsada por la justicia corrompe el derecho a la libertad de expresión. Desde el círculo del exministro, en tanto, hicieron saber que la relación entre La Libertad Avanza Tucumán y el gobierno provincial está “completamente rota” , al tiempo que calificaron la gestión del ex peronista como “feudal”.

Para Jaldo, por su parte, la insistencia de Catalán de jugar en su territorio es una declaración de guerra. Dispuesto desde el primer día a colaborar con el oficialismo -los diputados y senadores que responden al tucumano forman parte de la bancada de “héroes” que colaboran con la aprobación de los proyectos dentro del Congreso-, desde la provincia norteña hacen saber que la buena voluntad podría cortarse de buenas a primeras si el partido libertario insiste en competir con sello propio en su provincia.

En el espacio libertario, en tanto, recogen el guante y advierten que tienen “total apoyo del Presidente de la Nación” en esta disputa. “Milei le hizo saber a Lisandro que lo banca a fondo en esta situación y no le bajó ninguna línea para que desacelere”, confiaron a este medio desde el círculo del exministro. La participación del primer mandatario en el acto junto a Catalán en medio de las tensiones con el oficialismo provincial no es más que una confirmación de esto.

Lisandro Catalán

La pelea entre la Nación y la provincia, en tanto, tiene como trasfondo el futuro electoral dentro de los territorios. Al igual que promovió en las elecciones legislativas del 2025, la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, pretende “pintar de violeta” el país y llevar en la boleta libertarios puros que respondan a su jefatura, dejando a los armados de los oficialismos provinciales en un segundo plano. Según pudo saber este medio, más de un mandatario hizo llegar su resquemor al ministro del Interior, Diego Santilli, principal nexo entre las provincias y encargado de juntar las voluntades dentro del parlamento que, en gran medida, dependen de la buenaventura de los gobernadores.

Con esta alerta, el partido nacional decidió frenar momentáneamente las recorridas del llamado Tour de la Gratitud, la forma que el presidente y su hermana encontraron para iniciar solapadamente la campaña por la reelección en 2027.

Pese a las tensiones con los alfiles del Ejecutivo nacional, Jaldo confirmó a medios tucumanos que recibirá a Javier Milei en el aeropuerto, un gesto protocolar que expone la alineación que el gobernador todavía mantiene con el oficialismo. “Voy a acompañarlo hasta donde él considere y hasta donde de alguna manera su agenda me lo permita. El presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán”, sostuvo. Ante la consulta de C5N.com, desde presidencia descartaron que ambos mandatarios compartan una reunión bilateral durante la visita del libertario.

En este sentido, fuentes libertarias de la provincia se anticiparon a sembrar dudas sobre cómo será el encuentro entre Jaldo y Milei una vez que el presidente aterrice en territorio tucumano. “Vamos a ver cómo lo trata. Javier es muy frontal, si no tiene ganas, no lo va a saludar”, deslizaron. El presidente arribará al aeropuerto a primeras horas de la tarde y luego se trasladará junto a su hermana Karina y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al hotel Hilton Garden Inn donde tendrá lugar el evento libertario.