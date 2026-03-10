11 de marzo de 2026 Inicio
Por primera vez, Argentina le dio refugio a un brasileño condenado por el intento de golpe contra Lula

El Supremo Tribunal Federal de Brasil había establecido 13 años de prisión para Joel Borges Correa por "atentar contra el orden democrático". Ahora, la Comisión Nacional para los Refugiados le otorgó el beneficio.

Por
Joel Borges Correa fue condenado a 13 años de prisión por la Justicia brasileña por haber participado del intento de golpe de estado de 2023.

La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (CONARE) le otorgó este martes la condición de refugiado a Joel Borges Correa, quien se escapó de Brasil para no cumplir la condena de 13 años de prisión que le impuso la Justicia de su país por haber participado del intento del golpe de Estado a Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023.

Correa es un partidario del expresidente Jair Bolsonaro, principal instigador del golpe de Estado, y fue detenido a finales de 2024 en la provincia de San Luis, dos días después de que Argentina emitiera una orden de captura en contra suyo y otras 60 personas, a pedido del Supremo Tribunal Federal (STF,) que se encontraban prófugas de su país por "atentar contra el orden democrático".

intento de golpe de estado en brasil

Cuando Correa fue detenido en territorio nacional, automáticamente solicitó el estatus de refugiado y se declaró víctima de persecución política en Brasil. Desde el país vecino se pidió la extradición del bolsonarista para hacerlo cumplir la condena de 13 años y seis meses de cárcel. El gobierno de Javier Milei dilató su expulsión mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.

Finalmente, la CONARE le concedió el estatus de refugiado político a Correa. De esta manera, el brasileño se convirtió en la primera persona que participó del intento del golpe de Estado contra Lula da Silva que recibe este beneficio en Argentina.

Lula Milei

La CONARE es un organismo integrado por los ministerios de Interior, Exteriores y Justicia. Si bien sus decisiones son autónomas, el Presidente suele tener un peso determinante en sus decisiones. Por eso, la decisión del gobierno de Milei puede significar una nueva confrontación entre los dos mandatarios. Hasta el momento, el Palacio de Planalto no se expresó sobre el tema.

Lula da Silva celebró la condena contra Jair Bolsonaro: "Una lección de democracia al mundo"

En noviembre pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró la firmeza de la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por haber sido el principal organizador del intento de golpe de Estado de 2023. En ese marco, el actual mandatario Lula da Silva celebró la pena de 27 años y 3 meses de prisión porque significó "una lección de democracia al mundo".

"Por primera vez en 500 años de historia de este país, hay alguien preso por intento de golpe. Hay un presidente, un expresidente de la República y hay cuatro generales de cuatro estrellas presos. ¿No es eso una demostración de que la democracia vale para todos? La democracia no es privilegio de nadie, es un derecho de 215 millones de brasileños. Es una demostración de que la democracia vale para todos", dijo Lula da Silvia en un acto realizado para celebrar la condena contra Bolsonaro.

bolsonaro

Por su parte, Bolsonaro intentó acceder al beneficio de la prisión domiciliaria alegando problemas de salud causados por las secuelas del intento de asesinato que sufrió durante su campaña presidencial, en 2018. De todos modos, la Justicia brasileña le rechazó cada uno de sus pedidos.

Este año, Brasil volverá a acudir a las urnas para elegir un nuevo presidente durante el mes de octubre. Mientras que Lula da Silva ya confirmó que irá por su cuarto mandato, su principal rival será Flavio Bolsonaro: el senador e hijo del referente de la ultraderecha en el país vecino que su padre designó como heredero político.

