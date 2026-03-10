IR A
Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

La modelo defendió la íntima fiesta de 15 que su hermana organizó para su sobrina, Allegra, y cuestionó la postura del exfutbolista. "Gege" aseguró que priorizaron el festejo con los abuelos y tíos pese a los reclamos legales de la familia paterna.

En el ciclo Puro Show se reavivó la interna por el cumpleaños de la adolescente, que sumó un nuevo capítulo ante la intervención pública de la hermana de la modelo. La entrevistada era Nicole; sin embargo, "Gege" tomó protagonismo y rompió el silencio para proteger la decisión de su hermana de celebrar el cumpleaños de su sobrina y minimizó las críticas que circulan en las redes sociales.

Ante la polémica, la mujer lanzó una frase contundente sobre el derecho a compartir momentos especiales con sus seres queridos más cercanos. "Imaginate lo ridículo que es que yo no pueda festejar y disfrutar con mi sobrina. ¡Por favor!", expresó la mediática con visible molestia frente a las cámaras.

La mayor de las hermanas intentó mantener la calma y evitó profundizar en las peleas legales con su antigua pareja sentimental. "Yo ni entro en el tema porque vengo de tener un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15, y en este momento todo es alegría", aseguró.

Por su parte, la tía de Allegra insistió en la importancia de la presencia de los parientes europeos de la joven en la reunión privada. "Imaginate que mi abuela, que tiene 86 años, mi papá, mis hermanos, mis hijos y mi marido no puedan festejar con mi sobrina", manifestó la modelo con firmeza.

Fabián Cubero contra Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

El exfutbolista manifestó su indignación ante las cámaras de SQP, por América TV, tras conocer las imágenes de la celebración materna. Según el testimonio del ídolo de Vélez, existía un acuerdo legal que establecía un viaje con la madre y una fiesta clásica organizada únicamente por el sector paterno.

"Nunca entendimos que iba a ser otro cumpleaños de 15, porque justamente no era lo que habíamos acordado", confesó Cubero durante la nota. El deportista lamentó la falta de respeto a la palabra de los abogados y aseguró que no existe buena predisposición para que la paz familiar sea posible.

