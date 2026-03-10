Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..." La modelo defendió la íntima fiesta de 15 que su hermana organizó para su sobrina, Allegra, y cuestionó la postura del exfutbolista. "Gege" aseguró que priorizaron el festejo con los abuelos y tíos pese a los reclamos legales de la familia paterna. + Seguir en







Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero. Redes Sociales

Geraldine Neumann defendió a su hermana y arremetió contra Fabián Cubero tras los cuestionamientos por la reciente fiesta de 15 de Allegra. La modelo respaldó la celebración familiar que organizó Nicole y agumentó que priorizaron el vínculo con los abuelos, mientras el exfutbolista reclama por supuestos pactos legales que los padres habrían firmado previamente.

En el ciclo Puro Show se reavivó la interna por el cumpleaños de la adolescente, que sumó un nuevo capítulo ante la intervención pública de la hermana de la modelo. La entrevistada era Nicole; sin embargo, "Gege" tomó protagonismo y rompió el silencio para proteger la decisión de su hermana de celebrar el cumpleaños de su sobrina y minimizó las críticas que circulan en las redes sociales.

Embed Nicole y Gege Neumann hablaron en #PuroShow sobre la fiesta de 15 de Allegra y de las internas familiares: "lo nuestro es todo alegría”. #lovieneltrece pic.twitter.com/jIBHx4206C — eltrece (@eltreceoficial) March 10, 2026 Ante la polémica, la mujer lanzó una frase contundente sobre el derecho a compartir momentos especiales con sus seres queridos más cercanos. "Imaginate lo ridículo que es que yo no pueda festejar y disfrutar con mi sobrina. ¡Por favor!", expresó la mediática con visible molestia frente a las cámaras.

La mayor de las hermanas intentó mantener la calma y evitó profundizar en las peleas legales con su antigua pareja sentimental. "Yo ni entro en el tema porque vengo de tener un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15, y en este momento todo es alegría", aseguró.

Por su parte, la tía de Allegra insistió en la importancia de la presencia de los parientes europeos de la joven en la reunión privada. "Imaginate que mi abuela, que tiene 86 años, mi papá, mis hermanos, mis hijos y mi marido no puedan festejar con mi sobrina", manifestó la modelo con firmeza.