La confrontación entre las posturas de Javier Milei y Lula da Silva marcó la 66° Cumbre del Mercosur

Desde las 9:30, Milei ofició como anfitrión junto al canciller Gerardo Werthein y la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Recibió a los presidentes de los Estados parte y asociados en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que amaneció vallado varias cuadras a la redonda y custodiado con un fuerte operativo judicial.

El momento más tenso se vivió cuando el mandatario recibió a su par de Brasil. El saludo entre ambos fue cordial pero frio. Un apretón de manos breve, serio, con alguna sonrisa forzada, que contrastó con los recibimientos algo más distendidos que tuvo el presidente argentino con Luis Arce (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay).

La sesión plenaria comenzó pasadas las 10 con un objetivo explícito: relanzar la integración regional y acelerar acuerdos estratégicos como el tratado con la Unión Europea, demorado hace más de dos décadas. El canciller brasileño, Mauro Vieira, aseguró el miércoles que, por parte de los países sudamericanos, “todo está listo para la firma”.

image.png

El mensaje de Milei al Mercosur: "Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos"

En una intervención cargada de ideología y advertencias, el presidente Javier Milei utilizó su discurso de apertura en la Cumbre del Mercosur para defender las ideas libertarias y advertir a los socios del bloque que si no se adaptan a su visión de apertura comercial irrestricta, Argentina podría patear el tablero.

"Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos", lanzó el Presidente, en un discurso leído con tono desafiante, dejando entrever que si el bloque no avanza en el sentido que exige su Gobierno, podría revisar su vinculo al Mercosur.

Según el mandatario, el Mercosur se desvió de su propósito original y terminó “cercenando libertades económicas, privando de oportunidades a los privados de la región”.

En ese marco, propuso una transformación profunda del bloque regional. “Debemos dejar de ver al Mercosur como un escudo que nos protege del mundo y empezar a pensarlo como una lanza para insertarnos en los mercados globales”, sostuvo, y llamó a adoptar un “esquema regulatorio y comercial mucho más libre” donde cada país tenga autonomía plena para explotar su potencial exportador.

En su arremetida, cuestionó el espíritu integrador del bloque: “El Mercosur, al que de mercado y de común le quedó cada vez menos”. Como es habitual, el mensaje estuvo atravesado por una lógica de ruptura antes que de consenso. "Está en nuestros socios del Mercosur decidir si van a acompañar el camino que hemos elegido", amenazó.

Milei cerró su intervención con una advertencia: “Si los socios del bloque prefieren resistir los cambios, insistiremos en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad, acompañados o solos, porque Argentina no puede esperar”.

Javier Milei

Lula defendió al Mercosur tras las críticas de Milei: “El Mercosur nos fortalece y nos protege"

Tras el discurso de Milei, fue el turno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en su discurso defendió al Mercosur y respondió las críticas realizadas por su par argentino.

"Durante más de tres décadas construimos una base sólida, capaz de resistir las inclemencias del tiempo", lanzó Lula en lo que pareció apuntar directamente al discurso rupturista de Milei, que minutos antes había puesto en duda la continuidad de Argentina dentro del bloque si no se avanza hacia una mayor flexibilización comercial.

El líder brasileño eligió destacar los avances del bloque y su inserción internacional: “Toda Sudamérica se ha convertido en una zona de libre comercio, basada en reglas claras y equilibradas”. Y fue aún más allá al defender con énfasis el Arancel Externo Común, al que calificó como una herramienta clave para proteger a la región de “las guerras comerciales internacionales”.

Sin nombrarlo, Lula respondió punto por punto a Milei, quien había criticado la “estructura elefantiásica” del Mercosur y cuestionado sus resultados. En contraste, el presidente brasileño destacó que cada vez más países y bloques están interesados en acercarse a bloque, y remarcó que ese interés no es casual, sino resultado de una política regional sostenida. “He constatado personalmente este interés en los contactos con líderes de diversas regiones”, sostuvo.

Lula también aprovechó la ocasión para anticipar los ejes de la presidencia pro témpore que Brasil asumirá en este segundo semestre. “Será una oportunidad para reflexionar sobre el lugar que esperamos ocupar en el nuevo tablero global”, explicó, en una clara apuesta por reposicionar al Mercosur en el mapa geopolítico.

image.png

Yamandú Orsi le marcó la cancha a Milei: “No hay incompatibilidad entre integración y defensa de los intereses nacionales”

En su intervención, el flamante presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, decidió tomar distancia del discurso rupturista de Javier Milei. Sin mencionarlo directamente, el mandatario uruguayo cruzó a su par argentino al afirmar que “no existe incompatibilidad alguna entre la profundización y modernización del proceso de integración regional, y la defensa de los intereses económicos comerciales de cada uno de los Estados parte”.

Orsi apostó por una lectura más pragmática del momento regional y en ese sentido destacó el reciente consenso alcanzado por el Mercosur para ampliar las líneas nacionales de excepción a solicitud de los Estados parte. “Esta flexibilidad demuestra la capacidad del bloque para responder con unidad a los desafíos del presente escenario internacional”, remarcó.

Con una mirada que combina apertura y compromiso regional, el líder uruguayo fue claro: “Uruguay enfrenta una necesidad estructural de mayor apertura al mundo, pero esto no debe interpretarse jamás como un alejamiento del bloque. Nuestras exportaciones continúan teniendo al Mercosur como destino prioritario”.

En un contexto en el que la región parece debatirse entre la integración inteligente y el aislacionismo ideológico, Orsi busca construir una tercera vía: más apertura, sí, pero sin dinamitar los puentes que permiten negociar en bloque. Mientras algunos hablan de libertad para romper, Uruguay habla de unidad para crecer.

image.png

Santiago Peña dio un discurso crítico contra el Mercosur: “No estoy satisfecho con los avances”

En un discurso directo y frontal, el presidente de Paraguay arrojó críticas al Mercosur al señalar que su gobierno no se encuentra satisfecho con los avances alcanzados hasta el momento.

“Si los presidentes no tomamos la decisión de que queremos tener un Mercosur fuerte, esto no va a avanzar. Y seguirán pasando las cumbres, seguiremos festejando los encuentros”, expresó Peña.

El mandatario paraguayo pidió menos celebraciones simbólicas y más hechos concretos. En su intervención, subrayó que la región vive hablando de avances que no terminan de materializarse, mientras los cuellos de botella siguen en el mismo lugar: las fronteras.

“Argentina y Brasil son los dos países con los que compartimos la mayor frontera. Declaración tras declaración tratamos de abogar por una integración de comercio mucho más profunda y no hay. A pesar de los avances, no funcionan los pasos fronterizos”, sentenció.

Peña señaló que mientras el Mercosur habla de integración, las rutas del comercio siguen empantanadas. Aduanas lentas, infraestructura deteriorada, y burocracias que frenan cualquier intento de fluidez económica.

En ese sentido, pidió a sus pares romper con la comodidad del statu quo para fortalecer el bloque regional. “Esto no va a venir de manera automática. Esto va a requerir principalmente un esfuerzo de los presidentes de las naciones que conformamos el Mercosur”, completó.

image.png

Luis Arce advirtió sobre las grietas internas del Mercosur: “La verdadera fortaleza radica en el desarrollo simétrico”

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aprovechó su discurso para advertir sobre las asimetrías internas del Mercosur, convocó a trabajar en la integración y advirtió que el bloque no podrá proyectar fortaleza externa si sigue ignorando las fracturas que lo debilitan desde dentro.

“Bolivia entiende al Mercosur como un bloque que, al tiempo de mantener su fortaleza externa, debe prestar atención especial a las grietas y asimetrías que persisten en su interior. Tanto las desigualdades dentro de nuestros propios países, como las que existen entre los Estados parte”, sostuvo Arce.

En su intervención, el líder boliviano apuntó a las bases del modelo regional y planteó que no alcanza solo con crecer, si ese crecimiento no se reparte. “La verdadera fortaleza del Mercosur radicará en alcanzar un desarrollo simétrico a partir de nuestras diferencias. No se trata solo de crecer económicamente, sino de asegurar que las oportunidades y beneficios lleguen a todos”, expresó.

image.png

Gerardo Werthein realizó el balance de la presidencia pro tempore de Argentina en el Mercosur

La apertura de la cumbre estuvo a cargo del canciller argentino Gerardo Werthein, quien durante su balance de la presidencia pro tempore de argentina en el Mercosur, destacó el impulso agenda ambiciosa y una dinámica sin precedentes "en la historia del bloque". Para comenzar celebró que por primera vez en 34 años, los cancilleres se reunieron tres veces en menos de tres meses, lo que reflejó una intensa coordinación y diálogo político, a pesar de las diferencias entre los países.

En materia económico-comercial, ponderó que se amplió la flexibilidad del Arancel Externo Común, permitiendo adaptar políticas a las realidades de cada país sin perder coherencia regional. También celebró el avance en eliminar barreras no arancelarias, mejorar los controles fronterizos y simplificar trámites aduaneros. Se modernizaron los procedimientos sobre certificados de origen y se impulsó una hoja de ruta para un sistema comercial más ágil.

En energía, se destacó el rol de Vaca Muerta y la necesidad de acuerdos de largo plazo para garantizar un abastecimiento regional estable. Se enfatizó la importancia de atraer inversiones privadas en infraestructura energética. En el plano institucional, indicó que se logró una reducción de hasta el 60% del gasto en órganos con presupuesto propio, priorizando eficiencia y actividades sustantivas.

En cuanto a relaciones exteriores, se anunció la conclusión de las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y se impulsaron avances con la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, India, Israel, El Salvador, República Dominicana y Panamá.

La agenda ampliada incluyó cooperación penal y de seguridad, con la creación de una Agencia Mercosur contra el Crimen Organizado, el fortalecimiento del sistema de información regional (SISME) y la futura creación de una unidad de gestión de emergencias.

Finalmente, se reafirmó el compromiso democrático del bloque, destacando el respeto a la soberanía de los pueblos y la concertación política como herramienta de integración. Se elevaron documentos clave sobre energía, cooperación política y la Cuestión Malvinas.