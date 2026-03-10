11 de marzo de 2026 Inicio
Sorpresa en Brasil por el fuerte éxodo de trabajadores argentinos: registraron casi 40.000 en 2025

La mayoría llegan desde Misiones, expulsados por la crisis yerbatera. El registro de nuevos operarios extranjeros en el país vecino se quintuplicó durante el último año.

Cada vez más argentinos cruzan a Brasil para trabajar.

Unos 40.000 trabajadores argentinos, en su mayoría oriundos de Misiones, tramitaron su documento de identidad fiscal (CPF) en Brasil durante 2025 para acceder al mercado laboral formal. La cifra representa un salto drástico respecto a los 8.000 registros anuales que el país vecino promediaba entre 2016 y 2021.

El diario Folha de Sao Paulo vinculó este fenómeno con la política económica del gobierno argentino. Según el medio brasileño, "el sector se vio afectado por la política liberal de Javier Milei: el presidente argentino eliminó el precio mínimo de la yerba mate, lo que provocó que el precio del producto se redujera a la mitad".

La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) impactó directamente en los ingresos de los tareferos. Mientras que en Brasil un cosechero de uvas percibe unos $48.775 diarios más alojamiento, en Misiones denuncian pagos de apenas $40 por kilo de hoja verde.

Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Rurales (SUOR) de Misiones, advirtió al diario local El Territorio sobre las consecuencias sociales de este desplazamiento masivo en los barrios de la provincia. "No tenemos dimensión de lo que nos está pasando; los barrios de tareferos quedaron vacíos, solamente con la mujer y los chicos", señaló la dirigente.

La representante gremial criticó la falta de protección hacia los 13.000 pequeños productores y los obreros del campo. Para Cubilla, el desarraigo actual no es una elección, sino una emergencia: "No hay que de ninguna manera romantizar ese desarraigo horrible, porque nosotros lo sufrimos, con nuestras mujeres que quedan con toda la carga".

El informe oficial no contabiliza a quienes cruzan la frontera de forma temporal para realizar tareas informales o "changas", por lo que el número real de migrantes podría ser muy superior. La tendencia actual muestra que incluso dueños de chacras optan por vender sus propiedades para radicarse definitivamente en territorio brasileño.

