Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

Carolina Kopelioff reveló la trastienda de la secuencia grabada para la exitosa serie de Netflix, que se mantiene en el Top 10 de Argentina. Contó como fue desde el contrato de consentimiento hasta el uso de una pelota para evitar el contacto íntimo con el músico.

Durante la segunda temporada de En el Barro, la serie que es todo un suceso en Netflix, se pudo presenciar el debut del músico L-Gante en una secuencia íntima que se grabó con un formulario previo: "Tenés que poner literalmente todo", detalló la actriz que protagonizó la escena.

Carolina Kopelioff dio detalles del estricto protocolo que hay que seguir para filmar el encuentro entre los personajes: antes de grabar, tanto ella como el músico de Cumbia 420 tuvieron que enumerar, punto por punto, qué partes del cuerpo estaban dispuestos a mostrar y cuáles no.

Además, la artista destacó cómo fue el trabajo junto a Elián Valenzuela en su comienzo como actor, y lo dejó bien parado: "Un copado. Nunca había actuado y se mandó a hacer esto. Un capo, estaba súper predispuesto".

Kopelioff habló en Olga sobre la figura de la "coordinadora de intimidad", fundamental para este tipo de secuencias. "Lo hacen con una pelota entre los dos cuerpos para que no haya contacto físico entre las personas. También tenés protecciones. Es re importante", explicó.

Carolina Kopelioff reveló que la escena íntima con L-Gante en el penal La Quebrada se grabó en una jornada de rodaje, para lo que hubo charlas previas individuales con la coach de intimidad de los protagonistas, una reunión a solas de los actores para repasar la letra y, finalmente, filmaron en un set con el personal mínimo para garantizar la comodidad de los actores. El músico se convierte en el interés amoroso de Nieves, el personaje de Kopelioff, en la serie que dirige Sebastián Ortega.

Cuál es la trama de En el barro II, en Netflix

La segunda temporada de En el barro, que estrenó Netflix en 2026, sigue a Gladys "La Borges" Guerra, interpretada por Ana Garibaldi, tras regresar a la cárcel La Quebrada. Gladys debe adaptarse a un penal hostil y transformado, ahora controlado por la temible "Gringa" Casares, protagonizada por Verónica Llinás, luchando por sobrevivir y recuperar poder con ayuda de Nicole, en la piel de Eugenia "China" Suárez, y La Zurda. La serie, que ya confirmó su tercera temporada, se mantiene inamovible en el Top 10 de Argentina.

