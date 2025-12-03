La Justicia argentina decidió expulsar a los brasileños prófugos en el país por participar en el intento de golpe de Estado a Lula En total son cinco personas que tienen condenas entre 13 y 17 años del Supremo Tribunal Federal de su país por intentar quebrar el orden democrático, después de que Lula da Silva ganara las elecciones de 2023. Por + Seguir en







En 2023, seguidores de Jair Bolsonaro intentaron que Lula da Silva no asuma a la presidencia.

La Justicia determinó este miércoles la extradición de los cinco brasileños que habían sido condenados por el Supremo Tribunal Federal (STF) de su país por su participación en el intento de golpe de estado ocurrido en Brasilia, en 2023, después de que Lula da Silva ganara las elecciones presidenciales, y se encontraban prófugo en el país desde aquel entonces. Sin embargo, los acusados aún pueden apelar el fallo.

La decisión fue tomada por el juez Daniel Rafecas al término del juicio oral sucedido en los tribunales de Comodoro Py y dispone la expulsión del país de Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Ellos participaron del intento del golpe de estado brasileño, después de que Lula ganara las elecciones presidenciales a Jair Bolsonaro, quien también se encuentra condenado a prisión por su participación en el delito antidemocrático.

Los acusados fueron condenados por el STF a unas penas de entre 13 y 17 años de prisión. Sin embargo, lograron escaparse de Brasil y en Argentina solicitaron el trámite por su condición de refugiados, el cual aún no ha sido resuelto. Ante esta situación y el pedido de extradición por parte del país vecino, las autoridades locales detuvieron a los implicados en el golpe de estado.