La Velada del Año 6: quiénes son los cuatro argentinos que pelearán en el evento de Ibai Llanos Desde el periodismo deportivo hasta el trap y el fitness: ya está la grilla con los influencers que representarán a la Argentina en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en España, el próximo 25 de julio.







El evento del influencer español ya tiene armada la grilla de influencer digitales de Argentina. Redes sociales

La Velada del Año 6, el evento de boxeo más grande del mundo digital, organizado por el español Ibai Llanos, ya tiene armada su agenda con los argentinos que se medirán en un evento que tiene el éxito asegurado.

En esta nueva edición hay 4 famosos e influencers de Argentina que se medirán en el ring en España: el primer duelo de los mediáticos será entre Gastón Edul y Edu Aguirre, que son los primeros deportistas deportivos que se enfrentan en esta fiesta.

Este duelo se conoce como el de "Messi vs Crisitiano" porque Edul es la cara de la Selección argentina y el español Aguirre es un confidente de CR7 y panelista del programa El Chiringuito.

En la música urbana se medirán el argentino Mauro Monzón, conocido artísticamente como Lit Killah, de González Catán, se enfrentará al referente del trap español Kidd Keo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos) En un tercer encuentro se medirán Angie Velasco, la youtuber rosarina que tiene más de 6 millones de suscriptores y que se enfrentará a Alondrissa, una destacada streamer puertorriqueña.

El cuarto duelo de entendidos, es el de Gero Arias, el influencer del fitness que se hizo viral por su reto de dominadas, contra ByViruzz, un youtuber y boxeador amateur español. En este caso la pela será "sin casco" lo que aumenta aun más la expectativa de la pelea. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos) La Velada del año 6: cuándo y dónde ver a los argentinos La Velada del Año 6 es el mayor evento de boxeo amateur y entretenimiento de streaming, creado por Ibai Llanos, que se celebrará el 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. Como cada edición se podrá ver en vivo por el canal de Twitch del influencer español.