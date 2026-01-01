La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro Tras más de una semana internado y cuatro cirugías, el expresidente brasileño volverá a la cárcel luego de que el tribunal supremo rechazara el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud. Por + Seguir en







Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro deberá regresar a su celda este mismo jueves, una vez que reciba el alta médica del hospital donde permanece internado desde el 24 de diciembre, tras ser rechazada una nueva solicitud de prisión domiciliara por razones de salud.

La Corte Suprema de Brasil desestimó este 1º de enero el pedido del exmandatario, quien cumple una condena de 27 años y tres meses por un intento de golpe de Estado en una instalación de la Policía Federal en Brasilia, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

La resolución del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el Supremo Tribunal Federal, llegó tras la solicitud de los abogados defensores de este miércoles, para que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter “humanitario” ante su delicado estado de salud, tras haberse operado de una hernia inguinal y luego someterse a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

Flavio y Jair Bolsonaro El expresidente Jair Bolsonaro había confirmado a su hijo Flávio como precandidato presidencial en 2026 en Brasil. Se prevé que el líder de la derecha brasileña sea trasladado bajo escolta a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia una vez sea dado de alta tras someterse a cuatro cirugías, donde permanece recluido desde noviembre.

En cuanto a los argumentos del rechazo, Alexandre de Moraes señaló que la defensa no presentó hechos nuevos que justificaran modificar la negativa emitida el 19 de diciembre pasado. El magistrado sostuvo que no se cumplen los requisitos legales para conceder la prisión domiciliaria, especialmente debido a las reiteradas violaciones de medidas cautelares cometidas por Bolsonaro cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

El funcioario recordó que el exmandatario destruyó la tobillera electrónica con la que se monitoreaban sus movimientos, en lo que consideró un aparente intento de fuga. Asimismo, subrayó que, contrario a lo alegado por la defensa, la situación clínica de Bolsonaro no se agravó, sino que muestra mejoría, de acuerdo con informes de sus propios médicos tras cirugías electivas recientes. El presente judicial de Jair Bolsonaro El líder derechista Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión luego de ser hallado culpable de organizar un complot para intentar mantenerse en el poder después de perder las elecciones en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. Además de la reclusión, el capitán retirado del Ejército enfrenta una inhabilitación política hasta el año 2060.