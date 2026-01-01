1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

Tras más de una semana internado y cuatro cirugías, el expresidente brasileño volverá a la cárcel luego de que el tribunal supremo rechazara el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.

Por
Bolsonaro

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro deberá regresar a su celda este mismo jueves, una vez que reciba el alta médica del hospital donde permanece internado desde el 24 de diciembre, tras ser rechazada una nueva solicitud de prisión domiciliara por razones de salud.

Jair Bolsonaro será intervenido quirúrgicamente.
Te puede interesar:

La Justicia de Brasil autorizó que Jair Bolsonaro salga de la cárcel para operarse en Navidad

La Corte Suprema de Brasil desestimó este 1º de enero el pedido del exmandatario, quien cumple una condena de 27 años y tres meses por un intento de golpe de Estado en una instalación de la Policía Federal en Brasilia, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

La resolución del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el Supremo Tribunal Federal, llegó tras la solicitud de los abogados defensores de este miércoles, para que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter “humanitario” ante su delicado estado de salud, tras haberse operado de una hernia inguinal y luego someterse a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

Flavio y Jair Bolsonaro
El expresidente Jair Bolsonaro había confirmado a su hijo Flávio como precandidato presidencial en 2026 en Brasil.

El expresidente Jair Bolsonaro había confirmado a su hijo Flávio como precandidato presidencial en 2026 en Brasil.

Se prevé que el líder de la derecha brasileña sea trasladado bajo escolta a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia una vez sea dado de alta tras someterse a cuatro cirugías, donde permanece recluido desde noviembre.

En cuanto a los argumentos del rechazo, Alexandre de Moraes señaló que la defensa no presentó hechos nuevos que justificaran modificar la negativa emitida el 19 de diciembre pasado. El magistrado sostuvo que no se cumplen los requisitos legales para conceder la prisión domiciliaria, especialmente debido a las reiteradas violaciones de medidas cautelares cometidas por Bolsonaro cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

El funcioario recordó que el exmandatario destruyó la tobillera electrónica con la que se monitoreaban sus movimientos, en lo que consideró un aparente intento de fuga. Asimismo, subrayó que, contrario a lo alegado por la defensa, la situación clínica de Bolsonaro no se agravó, sino que muestra mejoría, de acuerdo con informes de sus propios médicos tras cirugías electivas recientes.

El presente judicial de Jair Bolsonaro

El líder derechista Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión luego de ser hallado culpable de organizar un complot para intentar mantenerse en el poder después de perder las elecciones en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. Además de la reclusión, el capitán retirado del Ejército enfrenta una inhabilitación política hasta el año 2060.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jair Bolsonaro designó al mayor de sus hijos, el senador Flavio, como su heredero político.

Jair Bolsonaro anunció que su hijo Flavio será candidato en las elecciones presidenciales de Brasil

Se espera que el exmandatario brasileño regrese a la sede de la Policía Federal en los próximos días.

Jair Bolsonaro fue operado por una crisis de hipo crónica mientras cumple su condena en prisión

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania están en su punto más avanzado, desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Elecciones, conflictos y debates: los temas principales de la agenda mundial en 2026

El gobierno de Lula creó casí 500 mil puestos de trabajo. 

Brasil alcanzó el nivel de desempleo más bajo en los últimos 13 años: creó 492 mil puestos de trabajo

El relevamiento marcó el termómetro en Brasil.

Encuesta en Brasil: casi el 70% de la población cree que en 2026 estará mejor

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Rating Cero

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

últimas noticias

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Hace 22 minutos
Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Hace 23 minutos
Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Hace 41 minutos
Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Hace 47 minutos
El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles"

Hace 56 minutos