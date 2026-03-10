10 de marzo de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el tesoro escondido en el centro del país con postales únicas

Este rincón de Calamuchita junta naturaleza virgen, silencio garantizado y sabores artesanales lejos de las multitudes turísticas tradicionales.

Por
Se encuentra lo suficientemente apartado de las ciudades más grandes.

  • El Durazno es un pequeño paraje ubicado a 135 kilómetros de Córdoba capital y a ocho kilómetros al sur de Villa Yacanto de Calamuchita.

  • El río serpentea entre pinares y rocas ofreciendo playas y ollas profundas de hasta seis metros para nadar.

  • La Reserva Natural Los Cajones atravesada por el río homónimo sorprende con sus aguas cristalinas, mientras que el puente colgante que marca la entrada al pueblo ofrece vistas que resumen el espíritu tranquilo y natural del lugar.

  • Las propuestas gastronómicas incluyen la casa de té Lahuen con pan casero, tostados y tortas en medio del bosque, y la Posada El Durazno con platos típicos como pollo al disco y espectáculos en vivo.

En el corazón del Valle de Calamuchita en Córdoba existe una alternativa turística que mezcla tranquilidad, naturaleza y propuestas para todos los gustos. Rodeado de montañas y ríos, El Durazno es una opción cada vez más elegida por quienes se inclinan por escapar del ruido urbano.

A ocho kilómetros al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, luego de descender una pequeña cuesta, se llega a El Durazno. Se trata de un pequeño paraje asentado en las márgenes del río homónimo con agua pura de vertiente. Distinguido por su río de aguas cristalinas y frías, ofrece playas y ollas profundas para nadar, restaurantes y una pintoresca casa de té en medio de un paisaje para contemplar. Los densos bosques de pinos ofrecen senderos ideales para caminatas, paseos en bicicleta o cabalgatas bajo la sombra, representando lo mejor de la geografía cordobesa bajo un perfil bajo y exclusivo.

Este pequeño pueblo en Calamuchita mezcla paisajes, actividades y opciones gastronómicas que lo convierten en un lugar único. Además de su fácil acceso, se encuentra lo suficientemente apartado de las ciudades más grandes, por lo que el silencio y la tranquilidad están garantizados. La Reserva Natural Los Cajones es uno de los mayores atractivos de esta región, atravesada por el río que lleva el mismo nombre que sorprende con aguas cristalinas formando playas, cascadas y profundas ollas de hasta seis metros.

Para quienes buscan sabores tradicionales, la casa de té Lahuen es un sitio imperdible con su decoración cálida y ubicación rodeada de bosque, ofreciendo especialidades como pan casero, tostados y tortas. Posada El Durazno es la opción destacada para almorzar o cenar con propuestas típicas como pollo al disco y espectáculos en vivo.

El Durazno Cordoba

Dónde queda El Durazno, Córdoba

El Durazno es un paraje ubicado a 135 kilómetros de Córdoba capital en el corazón del Valle de Calamuchita. Su ubicación privilegiada en medio de densos bosques de pinos y paisajes serranos lo convierte en un tesoro escondido que mezcla naturaleza virgen con propuestas para todos los gustos.

Qué puedo hacer en El Durazno, Córdoba

Las experiencias disponibles en este paraje serrano combinan naturaleza, aventura y gastronomía artesanal:

  • Disfrutar del río El Durazno famoso por ser uno de los más puros de la provincia con agua pura de vertiente
  • Nadar en las playas y ollas profundas del río con aguas cristalinas y frías
  • Explorar la Reserva Natural Los Cajones atravesada por el río homónimo, uno de los mayores atractivos de la región
  • Contemplar las aguas cristalinas que forman playas, cascadas y profundas ollas de hasta seis metros en la reserva
  • Realizar paseos en bicicleta por los senderos que atraviesan el paisaje serrano
  • Disfrutar de cabalgatas entre pinares y rocas donde el río serpentea
  • Cruzar el puente colgante que indica la entrada al pueblo para apreciar vistas panorámicas
  • Contemplar el paisaje que resumen el espíritu sereno y natural del lugar desde el puente
  • Visitar la casa de té Lahuen con su decoración cálida y ubicación rodeada de bosque
  • Degustar pan casero, tostados y tortas en Lahuen, especialidades de la casa de té
  • Probar la trucha serrana recién preparada en los restaurantes locales especializados
  • Tomar una merienda artesanal tras un día de río en las casas de té del pueblo
  • Disfrutar del silencio y la tranquilidad garantizados por estar apartado de las ciudades más grandes
  • Contemplar el paisaje rodeado de montañas y vegetación nativa característica de Calamuchita
El Durazno - Lahuen casa de té

Cómo llegar a El Durazno, Córdoba

Llegar a este pueblo es sencillo y accesible desde distintos puntos de la provincia de Córdoba. El recorrido comienza por la Ruta Provincial N° 5 hacia Santa Rosa de Calamuchita, y luego se toma la Ruta Provincial Nº 228. A pocos kilómetros de Villa Yacanto, un camino de tierra lleva hacia el acceso de esta localidad ubicada a 135 kilómetros de Córdoba capital. El trayecto permite cruzarse con este pequeño paraje asentado a ocho kilómetros al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, luego de descender una pequeña cuesta que revela este tesoro escondido en las márgenes del río homónimo con agua pura de vertiente.

