Una exempleada de Wanda Nara le reclama una millonaria indemnización: "Nunca me pagó"

Se trata de Daiana Decastelli, exempleada doméstica de la empresaria, quien reclamó el pago de un acuerdo económico que había realizado luego de caerse por la escalera en pleno trabajo. "Hay una firma y un incumplimiento", reclamó.

La exempleada está embarazada y reclama la indemnización arreglada.

Otro escándalo de tinte judicial envuelve a la empresaria y conductora Wanda Nara: una exempleada que trabajó en su casa denunció que sufrió un accidente laboral y que nunca cobró la indemnización millonaria que, según asegura, había acordado con la mediática. "Nunca me pagó", expresó.

Wanda Nara y Martín Migueles.
Wanda Nara mostró un anillo de diamantes enorme junto a Martín Migueles: "¿Te querés casar conmigo?"

Se trata de Daiana Decastelli, quien fue entrevistada en el programa A la Tarde (América), e hizo público su reclamo contra la actriz tras exigirle una indemnización de 15 millones de pesos. "Estaba trabajando como siempre y me caí por la escalera; me lastimé. Fueron dos o tres escalones, pero me lastimé el tobillo", denunció la mujer, que se encuentra embarazada.

daiana decastelli wanda nara
Daiana Decastelli brindó su versión de los hechos y apuntó a Wanda Nara.

Tras el accidente, Decastelli remarcó que se llamó a una ambulancia, pero no pudo ser trasladada porque no estaba registrada con una ART. "No me pudieron llevar porque no tenía ART. Entonces pedí a un remisero conocido que me fuera a buscar y me llevara al médico", aseguró. Además, añadió: "No puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso".

De acuerdo con la documentación que mostraron en el programa, el 11 de abril de 2025 ambas partes firmaron un acuerdo en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) para resolver el conflicto laboral. Allí se establecía que Wanda Nara debía pagar 15 millones de pesos en concepto de indemnización. "Desde diciembre que no hay novedades de la causa, no llega la carta de notificación. Una vez le escribí y ella me dijo que le pagó a la agencia", concluyó.

