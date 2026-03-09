9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El pueblito de Argentina de calles tranquilas y casas de estilo colonial que está bueno visitar para conocer la historia

Este rincón correntino a orillas del Uruguay conserva aún restos de las misiones, memoria sanmartiniana y monumentos que recorren episodios fundamentales de la identidad nacional

Por
Es reconocido a nivel nacional como el lugar donde nació José de San Martín.

Es reconocido a nivel nacional como el lugar donde nació José de San Martín.

Corrientes
  • Yapeyú fue fundado en 1627 como reducción jesuítica bajo el impulso de los sacerdotes Nicolás Mastrilli Durán, Roque González y Pedro Romero con el nombre "Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú".

  • El pueblo se sitúa a 152 kilómetros de la capital correntina y 770 kilómetros de Buenos Aires.

  • Entre sus atractivos destacan el Museo Histórico Sanmartiniano con cinco salas de arqueología.

  • El Arco Trunco inaugurado en 1982 rinde homenaje a los correntinos caídos en la Guerra de Malvinas.

Yapeyú aparece en la escena de los turistas como uno de los lugares más atrapantes de Argentina por su esencia histórica y cultural. Pese a que suele ser reconocido a nivel nacional como el lugar donde nació José de San Martín, también cuenta con varios atractivos para disfrutar mientras se recorren las calles por las que caminó el gran libertador.

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.
Te puede interesar:

Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

Este pueblo fundado en 1860 sobre las ruinas de una antigua reducción jesuítica invita a explorar sus calles tranquilas, observar sus faroles típicos y contemplar sus casas de estilo colonial que aún conservan las fachadas de más de cien años.

Yapeyú fue fundada en 1627 como reducción jesuítica bajo el impulso de los sacerdotes Nicolás Mastrilli Durán, Roque González y Pedro Romero, quienes le dan el nombre de "Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú". El luego proclamado Padre de la Patria nació 151 años más tarde, el 25 de febrero de 1778.

El término que le brinda su identidad a la ciudad es de origen guaraní y significa "fruto maduro", mientras que la principal actividad económica está vinculada a la ganadería de vacunos, aunque con el correr del tiempo se convirtió en uno de los parajes más elegidos por los turistas donde casi todo se mantiene completamente preservado y el entorno rural le agrega un toque distintivo.

En Yapeyú se encuentran las huellas del General José de San Martín con visitas guiadas a la casa donde nació en 1778, la plaza principal del pueblo y la higuera donde jugó cuando era niño. El Museo Histórico Sanmartiniano funciona dentro del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín y posee cinco salas dedicadas directamente a la arqueología, con piezas preciadas como una pila bautismal de la época jesuítica, una maqueta del Combate de San Lorenzo y una réplica del famoso Sable Corvo.

Por otro lado, el Arco Trunco inaugurado en 1982 rinde homenaje a los correntinos caídos en la Guerra de Malvinas con placas de bronce que muestran las identidades de los fallecidos. El Museo Jesuítico Guillermo Furlong permite adentrarse en la etapa más antigua de Yapeyú, abriendo sus puertas por primera vez en 1626 y conservando objetos de aquellos años.

Yapeyú corrientes

Dónde queda Yapeyú

Yapeyú se sitúa al este de la provincia de Corrientes, a las orillas del Río Uruguay que delimita Argentina con Brasil. La distancia del pueblo con la capital correntina es de 152 kilómetros, mientras que dista 770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Yapeyú

Las experiencias disponibles en este pueblo histórico correntino juntan experiencias vinculadas tanto al patrimonio sanmartiniano, como a los restos jesuíticos y la memoria nacional:

  • Acercarse al Museo de Cultura Jesuítica donde se encuentran restos de las misiones con reliquias de alto valor histórico que integran la memoria y la identidad del lugar
  • Disfrutar de una visita guiada a la casa donde nació José de San Martín el 25 de febrero de 1778
  • Caminar por la plaza principal del pueblo recorriendo las calles por las que caminó el gran libertador
  • Acercarse a la higuera donde jugó San Martín cuando era niño, símbolo de su infancia en Yapeyú
  • Visitar el Museo Histórico Sanmartiniano que funciona dentro del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín
  • Recorrer las cinco salas del museo dedicadas directamente a la arqueología con piezas de valor histórico
  • Apreciar una maqueta del Combate de San Lorenzo y una réplica del famoso Sable Corvo
  • Conocer El Templete que guarda en su interior los restos de la vivienda que ocuparon Don Juan de San Martín y su esposa Doña Gregoria Matorras
  • Ver la urna donde se conservan los restos del padre de José de San Martín dentro de El Templete inaugurado en 1938
  • Visitar el Arco Trunco, monumento estrenado en 1982 en homenaje a los correntinos caídos en la Guerra de Malvinas
  • Explorar el Museo Jesuítico Guillermo Furlong que abrió sus puertas por primera vez en 1626
  • Conocer objetos de la época jesuítica que todavía se conservan en el museo
Yapeyú corrientes

Cómo llegar a Yapeyú

Para llegar a Yapeyú desde la ciudad de Corrientes se debe transitar por las rutas nacionales 12 y 123 recorriendo 400 kilómetros en auto. El pueblo se encuentra a 152 kilómetros de la capital correntina y a 770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, situado en una zona de suaves colinas al este de la provincia de Corrientes a orillas del Río Uruguay. Además, la localidad cuenta con acceso directo al aeropuerto de Uruguaiana a 90 kilómetros de distancia para quienes lleguen por vía aérea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un nuevo 8M y las mismas preguntas.

De la guillotina al desguace: por qué los derechos de las mujeres nunca fueron una concesión del poder

Las madres no sólo luchan contra el agresor, sino contra la burocracia de los tribunales.

Abusos a menores y revinculaciones forzadas: la desprotección de la Justicia sin perspectiva de género

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

Cuevas de Acsibi, un paisaje único del turismo natural en Salta.

Recorré Argentina en 2026: las imponentes cuevas que parecen irreales

Franco Colapinto declaró ante los comisarios por el incidente.

La drástica decisión de la Fórmula 1 tras el incidente entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton

play

Terror en Tres Arroyos: se trabó una vuelta al mundo y casi termina en tragedia

Rating Cero

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

Los productores decidieron cambiar la estrategia de programación.

Sorpresiva decisión: ¿cuándo será la gala de eliminación de Gran Hermano?

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, sobrino del expresidente Mauricio Macri, se casaron. 

Se hizo viral: el pogo de Mauricio Macri en el casamiento de su sobrino con Emily Lucius

Sofía fue mamá de Vito en enero y su vida cambió por completo.

La insólita anécdota de Sofía Pachano con Michael Jackson: "Es como vos papá, se maquilla como vos"

últimas noticias

Los más ocultos y pequeños: estos pueblos de Uruguay no son tan conocidos y proponen una escapada distinta

Hace 9 minutos
play

Inundaciones, derrumbes y rutas cortadas tras el temporal en Mendoza: el drama de los que perdieron todo

Hace 21 minutos
Es reconocido a nivel nacional como el lugar donde nació José de San Martín.

El pueblito de Argentina de calles tranquilas y casas de estilo colonial que está bueno visitar para conocer la historia

Hace 23 minutos
La pena máxima para un menor será de 15 años.

El Gobierno reglamentó el nuevo régimen penal juvenil: las claves de la nueva ley

Hace 33 minutos
Turismo cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Isla Sistina.

La escapada cerca de Buenos Aires a una isla poco conocida para pasar el finde

Hace 35 minutos