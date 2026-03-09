El pueblito de Argentina de calles tranquilas y casas de estilo colonial que está bueno visitar para conocer la historia

Este rincón correntino a orillas del Uruguay conserva aún restos de las misiones, memoria sanmartiniana y monumentos que recorren episodios fundamentales de la identidad nacional

Yapeyú aparece en la escena de los turistas como uno de los lugares más atrapantes de Argentina por su esencia histórica y cultural. Pese a que suele ser reconocido a nivel nacional como el lugar donde nació José de San Martín, también cuenta con varios atractivos para disfrutar mientras se recorren las calles por las que caminó el gran libertador.

Este pueblo fundado en 1860 sobre las ruinas de una antigua reducción jesuítica invita a explorar sus calles tranquilas, observar sus faroles típicos y contemplar sus casas de estilo colonial que aún conservan las fachadas de más de cien años.

Yapeyú fue fundada en 1627 como reducción jesuítica bajo el impulso de los sacerdotes Nicolás Mastrilli Durán, Roque González y Pedro Romero, quienes le dan el nombre de "Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú". El luego proclamado Padre de la Patria nació 151 años más tarde, el 25 de febrero de 1778.

El término que le brinda su identidad a la ciudad es de origen guaraní y significa "fruto maduro", mientras que la principal actividad económica está vinculada a la ganadería de vacunos, aunque con el correr del tiempo se convirtió en uno de los parajes más elegidos por los turistas donde casi todo se mantiene completamente preservado y el entorno rural le agrega un toque distintivo.

En Yapeyú se encuentran las huellas del General José de San Martín con visitas guiadas a la casa donde nació en 1778, la plaza principal del pueblo y la higuera donde jugó cuando era niño. El Museo Histórico Sanmartiniano funciona dentro del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín y posee cinco salas dedicadas directamente a la arqueología, con piezas preciadas como una pila bautismal de la época jesuítica, una maqueta del Combate de San Lorenzo y una réplica del famoso Sable Corvo.

Por otro lado, el Arco Trunco inaugurado en 1982 rinde homenaje a los correntinos caídos en la Guerra de Malvinas con placas de bronce que muestran las identidades de los fallecidos. El Museo Jesuítico Guillermo Furlong permite adentrarse en la etapa más antigua de Yapeyú, abriendo sus puertas por primera vez en 1626 y conservando objetos de aquellos años.

Yapeyú corrientes Wikipedia

Dónde queda Yapeyú

Yapeyú se sitúa al este de la provincia de Corrientes, a las orillas del Río Uruguay que delimita Argentina con Brasil. La distancia del pueblo con la capital correntina es de 152 kilómetros, mientras que dista 770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Yapeyú

Las experiencias disponibles en este pueblo histórico correntino juntan experiencias vinculadas tanto al patrimonio sanmartiniano, como a los restos jesuíticos y la memoria nacional:

Acercarse al Museo de Cultura Jesuítica donde se encuentran restos de las misiones con reliquias de alto valor histórico que integran la memoria y la identidad del lugar

Disfrutar de una visita guiada a la casa donde nació José de San Martín el 25 de febrero de 1778

Caminar por la plaza principal del pueblo recorriendo las calles por las que caminó el gran libertador

Acercarse a la higuera donde jugó San Martín cuando era niño, símbolo de su infancia en Yapeyú

Visitar el Museo Histórico Sanmartiniano que funciona dentro del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín

Recorrer las cinco salas del museo dedicadas directamente a la arqueología con piezas de valor histórico

Apreciar una maqueta del Combate de San Lorenzo y una réplica del famoso Sable Corvo

Conocer El Templete que guarda en su interior los restos de la vivienda que ocuparon Don Juan de San Martín y su esposa Doña Gregoria Matorras

Ver la urna donde se conservan los restos del padre de José de San Martín dentro de El Templete inaugurado en 1938

Visitar el Arco Trunco, monumento estrenado en 1982 en homenaje a los correntinos caídos en la Guerra de Malvinas

Explorar el Museo Jesuítico Guillermo Furlong que abrió sus puertas por primera vez en 1626

Conocer objetos de la época jesuítica que todavía se conservan en el museo

Yapeyú corrientes Meteored Argentina

Cómo llegar a Yapeyú

Para llegar a Yapeyú desde la ciudad de Corrientes se debe transitar por las rutas nacionales 12 y 123 recorriendo 400 kilómetros en auto. El pueblo se encuentra a 152 kilómetros de la capital correntina y a 770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, situado en una zona de suaves colinas al este de la provincia de Corrientes a orillas del Río Uruguay. Además, la localidad cuenta con acceso directo al aeropuerto de Uruguaiana a 90 kilómetros de distancia para quienes lleguen por vía aérea.