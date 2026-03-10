Las exportaciones argentinas crecieron 9,3% en 2025 y superaron los u$s87.000 millones El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló un crecimiento de las ventas totales al exterior del país. La región pampeana concentró más del 70% del total exportado. Por + Seguir en







La exportaciones de bienes en Argentina alcanzaron los u$s87.111 millones en 2025, lo que representó un incremento interanual del 9,3%, con una fuerte concentración en la zona central del país. La región pampeana explicó el 71,5% de las exportaciones totales, con envíos al exterior por u$s62.250 millones, y se consolidó como el principal polo exportador del país.

De acuerdo con el último informe sobre Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las cinco regiones del país muestran un dinamismo positivo, con la Patagonia y el Noreste (NEA) liderando los incrementos porcentuales.

Buenos Aires: se mantiene como la principal exportadora con u$s31.684 millones (36,4% del total país), impulsada por el material de transporte terrestre y manufacturas industriales.

Santa Fe: aportó u$s16.190 millones (18,6% del total), destacándose por sus exportaciones de harinas, pellets y aceites vegetales.

Córdoba: completó el podio con u$s10.913 millones (12,5% del total), con una fuerte presencia de cereales y productos primarios.

Neuquén: consolidada como la cuarta provincia exportadora con u$s4.534 millones, gracias al boom de Vaca Muerta. Si bien la región Pampeana creció un 7,1%, otras regiones mostraron subas más agresivas en términos porcentuales:

Región NEA (+20,9%): fue la que más creció en términos relativos, alcanzando los u$s1.133 millones. El complejo yerbatero y el forestal fueron claves en provincias como Misiones (+20,8%) y Corrientes (+31,6%).

Región Patagonia (+18,8%): con u$s12.613 millones, la región se vio impulsada por el rubro Combustibles y Energía (CyE), que aumentó un 20,2% interanual. El petróleo crudo fue el subrubro estrella en Neuquén y Chubut.

Región NOA (+16,7%): sumó u$s5.019 millones. El sector minero y el litio jugaron un papel fundamental, donde Catamarca (+22,2%) y Salta un (+28,6%) fueron protagonistas. El complejo litio, específicamente, registró un alza del 42,2% a nivel nacional. exportaciones 2025 Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) fueron el rubro de mayor peso, con u$s30.464 millones. No obstante, el crecimiento más notable se dio en los Productos Primarios (PP) y en el sector de Combustibles y Energía, este último sumando u$s11.100 millones en total. En cuanto a los destinos, Brasil se consolidó como el principal socio comercial de Argentina, absorbiendo u$s12.793 millones en bienes, seguido por China (u$s9.809 millones) y Estados Unidos (u$s8.345 millones).