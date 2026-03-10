10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Las exportaciones argentinas crecieron 9,3% en 2025 y superaron los u$s87.000 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló un crecimiento de las ventas totales al exterior del país. La región pampeana concentró más del 70% del total exportado.

Por
La región pampeana concentró más del 70% del total exportado.

La región pampeana concentró más del 70% del total exportado.

La exportaciones de bienes en Argentina alcanzaron los u$s87.111 millones en 2025, lo que representó un incremento interanual del 9,3%, con una fuerte concentración en la zona central del país. La región pampeana explicó el 71,5% de las exportaciones totales, con envíos al exterior por u$s62.250 millones, y se consolidó como el principal polo exportador del país.

Descuentos en útiles escolares para el comienzo de clases.
Te puede interesar:

Vuelta a clases 2026: ofrecen beneficios y descuentos en comercios

De acuerdo con el último informe sobre Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las cinco regiones del país muestran un dinamismo positivo, con la Patagonia y el Noreste (NEA) liderando los incrementos porcentuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2031445143341916560&partner=&hide_thread=false

El podio de las provincias y las regiones que más exportaron en 2025

Como es habitual, la región pampeana concentró el grueso de las ventas, con un crecimiento del 7,1%; otras regiones mostraron subas más agresivas en términos porcentuales. El ranking individual de provincias muestra el peso de la industria, el agro y la energía:

  • Buenos Aires: se mantiene como la principal exportadora con u$s31.684 millones (36,4% del total país), impulsada por el material de transporte terrestre y manufacturas industriales.
  • Santa Fe: aportó u$s16.190 millones (18,6% del total), destacándose por sus exportaciones de harinas, pellets y aceites vegetales.
  • Córdoba: completó el podio con u$s10.913 millones (12,5% del total), con una fuerte presencia de cereales y productos primarios.
  • Neuquén: consolidada como la cuarta provincia exportadora con u$s4.534 millones, gracias al boom de Vaca Muerta.

Si bien la región Pampeana creció un 7,1%, otras regiones mostraron subas más agresivas en términos porcentuales:

  • Región NEA (+20,9%): fue la que más creció en términos relativos, alcanzando los u$s1.133 millones. El complejo yerbatero y el forestal fueron claves en provincias como Misiones (+20,8%) y Corrientes (+31,6%).
  • Región Patagonia (+18,8%): con u$s12.613 millones, la región se vio impulsada por el rubro Combustibles y Energía (CyE), que aumentó un 20,2% interanual. El petróleo crudo fue el subrubro estrella en Neuquén y Chubut.
  • Región NOA (+16,7%): sumó u$s5.019 millones. El sector minero y el litio jugaron un papel fundamental, donde Catamarca (+22,2%) y Salta un (+28,6%) fueron protagonistas. El complejo litio, específicamente, registró un alza del 42,2% a nivel nacional.
exportaciones 2025

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) fueron el rubro de mayor peso, con u$s30.464 millones. No obstante, el crecimiento más notable se dio en los Productos Primarios (PP) y en el sector de Combustibles y Energía, este último sumando u$s11.100 millones en total. En cuanto a los destinos, Brasil se consolidó como el principal socio comercial de Argentina, absorbiendo u$s12.793 millones en bienes, seguido por China (u$s9.809 millones) y Estados Unidos (u$s8.345 millones).

A pesar del optimismo general, tres provincias registraron variaciones interanuales negativas en sus exportaciones durante 2025: La Rioja (-25,7%), afectada por la caída en preparados de hortalizas y legumbres; Mendoza (-4,1%), con bajas en el sector vitivinícola; y La Pampa (-3,7%), debido a una menor performance en el rubro de cereales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Preocupación por los locales cerrados en el AMBA. 

"Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar", reconoció el titular de la Cámara de Comercio

Desde el 5 de enero que el BCRA no para de acumular reservas.

Nueva compra del Banco Central: ya acumula más de u$s400 millones en lo que va de marzo

La divisa retrocedió por primera vez en tres jornadas.

Fuerte baja del dólar: marcó su mayor caída en un mes y amplió la distancia con el techo de la banda

Javier Milei habló sobre el dólar en la inauguración de Argentina Week. 

El mensaje de Milei al titular del Banco Central: "Te van a salir los dólares por las orejas"

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El dólar se mantuvo estable a pesar de la jornada caliente que vivieron los mercados por la suba del precio del petróleo

El dólar oficial tuvo una semana de altibajos en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.

El dólar arrancó marzo al alza y vuelve a tocar su máximo en más de un mes, en medio del confilcto en Medio Oriente

Rating Cero

Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

Benjamín Amadeo y Martina celebraron la llegada de su segundo hijo. 

Nació el segundo hijo de Benjamín Amadeo y su esposa Martina: el curioso nombre que eligieron

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con Ciro.

Antonela Rocuzzo saludó a Ciro Messi por su cumpleaños: la tierna foto que compartió

Según el infuencer la relación con la modelo fue genuina y privada.

La drástica decisión de Ian Lucas tras el desplante de Evangelina Anderson que sorprendió a sus seguidores

Maxi López tiene cuentas pendientes con Mauro Icardi.
play

Maxi López desafió a Mauro Icardi: "Tenemos que charlar y puede ser en Párense de Manos"

Biasotti declaró públicamente que las denunciasen su contra por parte de Andrea del Boca fueron todas falsas. 

Ricardo Biasotti rompió el silencio y fulminó a Andrea del Boca: "Ya me demostró que es capaz de todo"

últimas noticias

Federico Furiase en Expoagro 2026.

Con Milei de viaje, el Gobierno le pidió al campo acelerar la inversión: "Es ahora"

Hace 9 minutos
Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

Hace 13 minutos
Será la primera licitación de Federico Furiase (derecha), tras la salida de Lew (izquierda), en Finanzas.

Deuda en pesos: en una semana clave, el Gobierno enfrenta vencimientos por $9,6 billones y reabre un bono en dólares

Hace 29 minutos
Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

Hace 32 minutos
El incidente sucedió en la localidad suiza de Kerzers.

Aseguran que un hombre se prendió fuego adentro de un colectivo en Suiza: hay seis muertos

Hace 37 minutos